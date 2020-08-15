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Seis anos depois, Rodinei relembra primeiro gol como profissional

Naquela oportunidade, o lateral-direito defendia a Ponte Preta e marcou frente ao Joinville pela Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 14:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 14:00

Crédito: Max Peixoto/MS+
Vestindo a camisa do Internacional nesta temporada, o lateral-direito Rodinei tem motivos para comemorar nesse sábado (15). Foi nesse mesmo dia, em 2014, que o jogador balançou as redes pela primeira vez como atleta profissional. Na oportunidade, ele vestia a camisa da Ponte Preta e seu gol foi importante para a campanha da Macaca que conquistou o acesso à elite do futebol no fim da temporada.
Em partida contra o Joinville, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador fez boa jogada, entrou na área da equipe catarinense e soltou uma bomba que estufou as redes. Aquele foi um dos gols da vitória do time de Campinas por 2 a 0 sendo apenas o segundo jogo de Rodinei com a camisa da Ponte. Naquela temporada, o jogador foi um dos principais nomes da campanha do acesso com 22 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e duas bolas na rede.
- Foi um momento muito especial em minha carreira. Era meu segundo jogo pela Ponte e foi um gol super importante para mim. Me deu ainda mais confiança para a sequência da temporada e, no final, conseguimos o tão sonhado acesso - afirma o lateral-direito.
Atualmente vestindo a camisa do Colorado, Rodinei já realizou 11 jogos. Atleta de boa marcação, o jogador é opção para o técnico Eduardo Coudet na temporada 2020 tendo recentemente estendido seu empréstimo com o clube gaúcho até maio de 2021.

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