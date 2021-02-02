Seguro, Marcelo Alves ganha espaço no Vasco de Luxemburgo

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A luta do Vasco para permanecer na elite do futebol brasileiro continua e manter o sistema defensivo organizado na reta final do Brasileirão é uma das prioridades de Vanderlei Luxemburgo. Titular nos últimos três jogos pelo Cruz-Maltino, Marcelo Alves foi o destaque da equipe no empate diante do Bahia, no último domingo, e vem ganhando espaço no elenco com atuações seguras.

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Durante todo o primeiro tempo contra o Bahia, a equipe não conseguiu criar, e sofreu para conseguir finalizar. Benítez era a única esperança de algo diferente no meio-campo vascaíno, mas o meia não conseguiu repetir o nível de atuação das últimas duas rodadas. Restou ao setor defensivo da equipe de Luxemburgo levar os elogios da noite.

Defensivamente, a equipe carioca fez um jogo consistente, com mais segurança e com grande atuação de Marcelo Alves. O zagueiro, que era dúvida antes do duelo contra o Tricolor, ganhou a vaga de Ricardo Graça para atuar ao lado de Leandro Castan e foi fundamental para ajudar o time.

Feliz pela oportunidade, Marcelo espera continuar na equipe, aproveitar a chance para tentar se firmar e conquistar de vez uma vaga na disputada zaga vascaína. Além do capitão Castan e Ricardo Graça, o elenco tem o jovem Miranda como opção defensiva.

Vanderlei Luxemburgo está com dificuldades de repetir a escalação de sua zaga nas últimas rodadas e, no clássico contra o Flamengo, a dupla titular irá mudar novamente. Com a expulsão de Leandro Castan, Luxa não terá seu capitão e a tendência é que Ricardo Graça forme a dupla de zaga ao lado de Marcelo Alves.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço do último domingo, a equipe pode ser ultrapassada na rodada pelo Sport, que ainda entra em campo.

Confira as duplas de zaga utilizadas por Vanderlei Luxemburgo: