Seguro e com personalidade, jovem Lucão se destaca no gol do Vasco

Crédito: Lucão foi titular contra o São Paulo e o Defensa y Justicia e teve boa atuação com ótimas defesas (AFP

Em apenas dois jogos seguidos como titular do gol do Vasco, o jovem Lucão, de 19 anos, já deu o seu cartão de visitas à torcida e mostrou que tem qualidade para se tornar titular da meta Cruz-Maltina em breve. Contra São Paulo e Defensa y Justicia, ambos fora de casa, o arqueiro fez boas defesas e foi um dos destaques da equipe nos dois empates por 1 a 1.

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A titularidade veio após o experiente Fernando Miguel, atual dono da posição, testar positivo para Covid-19 e ter que seguir o isolamento social de 10 dias, conforme o protocolo estabelecido pela CBF. No ano, Lucão havia entrado em campo apenas no clássico contra o Botafogo, pela Taça Guanabara, dia 2 de fevereiro.

O jovem de 1,90 se destacou na base do Gigante da Colina, passando por todas as seleções de base do sub-15 ao sub-23. E colecionou títulos importantes como o Sul-Americano sub-17 e o Torneio de Toulon sub-23. Uma de suas inspirações é o goleiro Hélton, ídolo da torcida, de quem superou um recorde em fevereiro. Ele foi o goleiro mais jovem a entrar em campo pelo Vasco com 18 anos, na ocasião, contra 21 do ex-arqueiro.

– Eles foram referência aqui no Vasco (Barbosa, Acácio e Hélton), então eu sempre procuro estar vendo um pouquinho da história deles. O que eu consegui acompanhar um pouco mais de perto foi o Hélton, inclusive esse ano consegui bater o recorde de goleiro mais novo a atuar com a camisa do Vasco, superando ele (18 contra 21 do ex-goleiro). Então consegui ter uma certa proximidade, ele sempre foi uma referência para mim - disse Lucão à VascoTV.

- Lucão é um grande garoto, tem futuro. O Vasco com certeza está revelando um goleiro que será um dos melhores do Brasil - comentou o capitão Leandro Castan após o empate na Argentina.

No Morumbi, ele fez uma ótima defesa com o pé direito quando o atacante Brenner, do São Paulo, ficou sozinho e finalizou. Com isso, garantiu o empate contra o embalado time dirigido por Fernando Diniz. Já pela Copa Sul-Americana, o goleiro novamente foi um dos destaques, sobretudo no segundo tempo com boas defesas, que contribuíram para que o Vasco trouxesse um bom resultado da Argentina.

- Eu acho que o Lucão é um garoto experiente, um garoto velho. É sempre convocado para a seleção (de base), se preparou para esse momento. É claro que o Fernando Miguel faz falta também pela liderança, pelo grande ano que vem fazendo, mas o Lucão se preparou e a oportunidade chegou. Quem tem que conversar vai conversar com ele. Ele é um garoto excelente e vai fazer grande partidas para nos ajudar - acredita, Marcos Junior, em declaração à Vasco TV.