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Segundo jogo entre Liverpool e Leipzig pode ser em campo neutro

Por conta das medidas restritivas da Alemanha, elenco do RB Leipzig deveria fazer quarentena após duelo na Inglaterra, o que prejudicaria calendário do time alemão...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 11:27

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 11:27

Crédito: Valery HACHE / AFP
O Liverpool pode ter que jogar sua partida de volta da Champions League contra o RB Leipzig em estádio neutro, segundo o “The Times”. Por conta das atuais restrições da Alemanha, qualquer pessoa vinda do Reino Unido deve passar por um período de quarentena, o que atrapalharia o calendário da equipe de Julian Nagelsmann.Devido às rígidas medidas impostas pela Inglaterra, o primeiro jogo não poderia ser realizado na Alemanha e já foi transferido para Budapeste, capital da Hungria. A partida acontece na próxima terça-feira, enquanto a volta está marcada para o próximo dia 10 de março. Os Reds já buscam alternativas.
> Veja a tabela da Champions League
As regras em vigor na Alemanha tem prazo até o próximo dia cinco de março, data em que as medidas serão revistas. O Manchester City também se encontra em uma situação semelhante, mas o duelo da volta contra o Borussia Monchengladbach acontece apenas no dia 16 de março, o que dá um prazo maior para a situação na Inglaterra e na Alemanha ficarem mais amenas.

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