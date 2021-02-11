Segundo jogo entre Liverpool e Leipzig pode ser em campo neutro

O Liverpool pode ter que jogar sua partida de volta da Champions League contra o RB Leipzig em estádio neutro, segundo o “The Times”. Por conta das atuais restrições da Alemanha, qualquer pessoa vinda do Reino Unido deve passar por um período de quarentena, o que atrapalharia o calendário da equipe de Julian Nagelsmann.Devido às rígidas medidas impostas pela Inglaterra, o primeiro jogo não poderia ser realizado na Alemanha e já foi transferido para Budapeste, capital da Hungria. A partida acontece na próxima terça-feira, enquanto a volta está marcada para o próximo dia 10 de março. Os Reds já buscam alternativas.