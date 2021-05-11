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Segundo com mais vitórias pelo Palmeiras na Libertadores, Weverton mira Marcos para assumir o posto ainda em 2021

Goleiro está próximo do ídolo para entrar, ainda mais, na história do clube...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem uma sequência atual de respeito como visitante na Copa Libertadores. São 11 partidas seguidas sem derrota e, nesta terça-feira (11), a série pode aumentar no duelo contra o Independiente Del Valle, no Equador. Caso não seja derrotado, o Verdão vai igualar o River Plate como o clube que ficou há mais jogos sem perder fora na história da competição sul-americana.
Muito deste desempenho se deve a Weverton. Presente nos 11 compromissos de invencibilidade longe do Allianz Parque, o goleiro é um dos protagonistas do grupo palmeirense. Ele e Gustavo Gómez foram os únicos a atuar em todas partidas da campanha vitoriosa na última edição da Libertadores.O bom momento do camisa 21 no torneio continental o credencia para assumir, em breve, o posto de atleta com mais vitórias pelo clube na competição. São 23 vitórias em 31 jogos e ele está atrás somente do ídolo Marcos, com 27 triunfos em 57 prélios. Já campeão assim como o Santo, Weverton é o segundo na lista e está a apenas quatro partidas de igualar o companheiro de posição.
Do atual elenco, Willian e Felipe Melo vêm logo atrás com 21 vitórias, enquanto Gustavo Gómez aparece na lista com 20 triunfos.
A quarta rodada da fase de grupos da Libertadores pode sacramentar a classificação do Palmeiras para o mata-mata e, de quebra, ampliar importantes marcas que estão em vigor tanto para o clube quanto para o Weverton. Para isso acontecer, é só manter o que tem sido feito há um bom tempo quando o assunto é a conquista da América.Lista dos atletas que mais venceram pelo Palmeiras na Libertadores:
Marcos: 27 Weverton: 23 Willian, Felipe Melo e Dudu: 21 Gustavo Gómez: 20Galeano: 18Bruno Henrique e Dudu (Olegário Tolói): 17

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