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'Seguimos trabalhando e juntos', escreve Gabi após vice do Flamengo na Supercopa

O Flamengo conseguiu a virada, mas tomou o empate do Atlético-MG e, nos pênaltis, saiu derrotado por 8 a 7...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 21:05

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 21:05
Neste domingo, após o empate no tempo regulamentar, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético-MG nos pênaltis por 8 a 7, na Arena Pantanal, e amargou o vice da Supercopa do Brasil. Depois do jogo, Gabi postou uma foto da equipe e ressaltou que, juntos, o grupo continuará trabalhando. Confira a publicação abaixo:> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa- Seguimos trabalhando e JUNTOS, como sempre! Obrigado, Senhor, por tudo! Na expectativa de mais um gol de Gabi, o Flamengo já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: GabimarcouumdosgolsdoFlamengonapartida(Foto:Foto:MarceloCortes/Flamengo

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