Sede do Corinthians recebe doações para Campanha do Agasalho

Através do seu Departamento de Responsabilidade Social, o Corinthians iniciou a Campanha do Agasalho 2021, com objetivo de arrecadar roupas e cobertas para famílias durante os meses mais gelados do ano.É importante que as peças estejam limpas e em bom estado. Serão aceitos todos os tipos de vestimentas para o frio, como jaquetas, blusas, calças, agasalhos cachecóis, luvas, meias.
Para a retirada dos papelões para doar, o Parque São Jorge está disponibilizando pontos, como o controle de acesso, a acedmia RedFit e o restaurante Poderoso Espetão, até o fim de junho – como o clube não abre ás segundas, nestes dias a coleta das caixas ficará restrita à academia.
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