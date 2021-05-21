Sede do Corinthians recebe doações para Campanha do Agasalho

Através do seu Departamento de Responsabilidade Social, o Corinthians iniciou a Campanha do Agasalho 2021, com objetivo de arrecadar roupas e cobertas para famílias durante os meses mais gelados do ano.É importante que as peças estejam limpas e em bom estado. Serão aceitos todos os tipos de vestimentas para o frio, como jaquetas, blusas, calças, agasalhos cachecóis, luvas, meias.