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futebol

Sede do Corinthians recebe doações para Campanha do Agasalho

Até o fim de junho, três pontos do Parque São Jorge ficarão disponíveis para retirada de caixas para depósitos de roupas de frio e cobertas...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 18:41
Crédito: Divulgação/Corinthians
Através do seu Departamento de Responsabilidade Social, o Corinthians iniciou a Campanha do Agasalho 2021, com objetivo de arrecadar roupas e cobertas para famílias durante os meses mais gelados do ano.É importante que as peças estejam limpas e em bom estado. Serão aceitos todos os tipos de vestimentas para o frio, como jaquetas, blusas, calças, agasalhos cachecóis, luvas, meias.
Para a retirada dos papelões para doar, o Parque São Jorge está disponibilizando pontos, como o controle de acesso, a acedmia RedFit e o restaurante Poderoso Espetão, até o fim de junho – como o clube não abre ás segundas, nestes dias a coleta das caixas ficará restrita à academia.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians

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