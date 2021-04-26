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Secretário de Bogotá confirma fechamento de estádio do Santa Fé; Fluminense mantém programação

Equipe viaja para a capital colombiana nesta segunda-feira, às 15h30; partida será na quarta, pela segunda rodada da Libertadores...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 14:06
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Por uma determinação para o combate à Covid-19 em Bogotá, a partida entre Independiente Santa Fe (COL) e Fluminense pode sofrer alteração de local e horário. Mesmo assim, o clube brasileiro manterá a progração estipulada em protocolo da Conmebol e viaja à capital colombiana nesta segunda-feira, às 15h30.
"O Fluminense Football Club mantém a programação estipulada em protocolo da CONMEBOL para a partida desta quarta-feira (28/04) contra o Santa Fé (COL), na Colômbia. A delegação treinou normalmente pela manhã e, após o almoço, embarca para Bogotá às 15h30", diz o comunicado.
Veja a tabela da Libertadores
Segundo Luis Ernesto Gómez, secretário de governo de Bogotá, o Estádio Metropolitano de Techo, local onde o jogo está marcado, estará fechado pelas próximas duas semanas. A medida visa evitar a aglomeração de torcedores em meio à pandemia.
— Os estádios El Campín e o Metropolitano de Techo não estarão disponíveis para o futebol colombiano até 9 de maio — afirmou Gómez à rádio "Caracol".
Caso haja alteração na partida, o duelo deve passar para o Estádio La Independencia, em Tunja, cidade localizada a 130 km de Bogotá, numa altitude de 2.800 metros.
O governo da capital já havia publicado um decreto que proibia, entre outros, atividades esportivas. Por isso, Santa Fe x Fluminense precisaria começar mais cedo, pois o toque de recolher permite circulação até às 20h (de Bogotá) e a patida estava marcada para iniciar às 19h (local).

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