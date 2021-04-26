Secretário de Bogotá confirma fechamento de estádio do Santa Fé; Fluminense mantém programação

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por uma determinação para o combate à Covid-19 em Bogotá, a partida entre Independiente Santa Fe (COL) e Fluminense pode sofrer alteração de local e horário. Mesmo assim, o clube brasileiro manterá a progração estipulada em protocolo da Conmebol e viaja à capital colombiana nesta segunda-feira, às 15h30.

"O Fluminense Football Club mantém a programação estipulada em protocolo da CONMEBOL para a partida desta quarta-feira (28/04) contra o Santa Fé (COL), na Colômbia. A delegação treinou normalmente pela manhã e, após o almoço, embarca para Bogotá às 15h30", diz o comunicado.

Veja a tabela da Libertadores

Segundo Luis Ernesto Gómez, secretário de governo de Bogotá, o Estádio Metropolitano de Techo, local onde o jogo está marcado, estará fechado pelas próximas duas semanas. A medida visa evitar a aglomeração de torcedores em meio à pandemia.

— Os estádios El Campín e o Metropolitano de Techo não estarão disponíveis para o futebol colombiano até 9 de maio — afirmou Gómez à rádio "Caracol".

Caso haja alteração na partida, o duelo deve passar para o Estádio La Independencia, em Tunja, cidade localizada a 130 km de Bogotá, numa altitude de 2.800 metros.