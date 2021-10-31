Secretaria de Segurança veta presença de torcedores do Fluminense no jogo com o Ceará

A diretoria do Fluminense chegou a tentar mudar o panorama, só que a Secretaria de Segurança do Ceará bateu o martelo: a presença da torcida tricolor no estádio foi vetada. Na noite deste sábado (30), o órgão proibiu o acesso de tricolores no Castelão. Ceará e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pela 29ª rodada do Brasileirão.O Fluminense não pode recorrer da decisão, uma vez que o protocolo da CBF condiciona a permissão do público visitante à autorização dos órgãos de segurança e sanitário locais.
Veja o comunicado do Fluminense:
"O Fluminense informa que não poderá contar com sua torcida na partida contra o Ceará SC, neste domingo (31/10), no Castelão, devido à proibição da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará. O Fluminense destaca que a diretoria solicitou a presença de seus torcedores no estádio. Entretanto, diante da negativa do órgão de segurança, não pôde ser atendido. O clube esclarece que o protocolo da CBF condiciona a presença de torcida visitante à autorização dos órgãos de segurança e sanitário".