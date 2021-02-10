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Secador ligado! Flamengo torce por dois resultados em jogo do Inter para ainda depender de si; simule a tabela

Enquanto o Internacional joga logo mais, o Rubro-Negro, por sua vez, só volta a campo neste domingo, contra o Corinthians, pela 36ª rodada...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 17:38
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em pouco mais de uma hora, o Internacional entrará em campo para enfrentar o Sport, em casa, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada esta que já teve a participação do Flamengo, que empatou com o Red Bull Bragantino, ficou um ponto atrás do Colorado e, agora, está com o secador ligado. O Fla precisa torcer para dois resultados no jogo de logo mais, a iniciar às 19h, para que ainda siga dependendo de si: empate ou derrota do Inter. Se o Colorado vencer o clube pernambucano, o time de Rogério Ceni voltará a ficar com quatro pontos de desvantagem e a não depender mais de suas forças.
> VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Restam três jogos para o Flamengo finalizar o Brasileiro: contra Corinthians, Internacional e São Paulo. Ou seja, na corrida pelo octa, ainda haverá um confronto direto diante do clube gaúcho, a ser disputado no dia 21 deste mês.
Antes, com um, dois ou quatro pontos atrás do Inter, o Flamengo receberá o Corinthians às 16h deste domingo, no Maracanã e pela 36ª rodada.

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