Secador ligado! Flamengo torce por dois resultados em jogo do Inter para ainda depender de si; simule a tabela

Em pouco mais de uma hora, o Internacional entrará em campo para enfrentar o Sport, em casa, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada esta que já teve a participação do Flamengo, que empatou com o Red Bull Bragantino, ficou um ponto atrás do Colorado e, agora, está com o secador ligado. O Fla precisa torcer para dois resultados no jogo de logo mais, a iniciar às 19h, para que ainda siga dependendo de si: empate ou derrota do Inter. Se o Colorado vencer o clube pernambucano, o time de Rogério Ceni voltará a ficar com quatro pontos de desvantagem e a não depender mais de suas forças.