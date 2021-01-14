Seattle Sounders exerce opção de compra de João Paulo, que deixa de ser jogador do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O meio-campista João Paulo deixou de ser oficialmente jogador do Botafogo. De acordo com o "Canal do TF", o Seattle Sounders, clube dos Estados Unidos no qual ele atuou no ano passado, desembolsou US$ 1 milhão (por volta de R$ 5,3 milhões) para contratar o jogador de 29 anos em definitivo.

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João Paulo estava no clube norte-americano desde o início de 2020. À época, o Seattle pagou uma parcela de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Esta quantia sacramenta a transferência do meio-campista. Do valor de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhão) referente à última parcela, 60% irá para os cofres alvinegros, enquanto os outros 40% para o Santa Cruz, que detinha parte dos direitos econômicos.

A definição sobre o futuro de João Paulo aconteceu após um período de impasse. Inicialmente, o empréstimo duraria até o fim de novembro. Entretanto, a temporada da MLS foi atrasada devido à pandemia de Covid-19. O Seattle Sounders tinha até esta sexta-feira para exercer seu poder de compra.