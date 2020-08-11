Se recuperando de lesão, meia do Coritiba aguarda ansioso pelo retorno

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O meia Giovanni, do Coritiba, segue se recuperando da lesão no tendão da perna direita que o tirou dos gramados ainda no início da temporada. Durante a quarentena, os treinamentos foram intensificados e agora, após a volta do futebol, a ansiedade tomou conta do camisa 10.

O retorno da equipe paranaense à elite do futebol passou pelos pés de Giovanni que foi um dos destaques da campanha Coxa Branca que culminou no acesso. Agora na Série A, o camisa 10 demonstra entusiasmo pela volta.

Através de suas redes sociais, o jogador falou sobre o retorno e agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo durante este período.

- Mal vejo a hora de poder entrar em campo com essa camisa novamente, ainda mais em uma competição tão grande como é o Campeonato Brasileiro. A vida é feita de altos e baixos, e tenho certeza que com as quedas, os voos depois disso são ainda maiores - disse Giovanni em suas redes sociais. Estou muito focado, trabalhando bem a parte física para estar 100% o quanto antes. Só quem me conhece sabe o quão ansioso estou para voltar a fazer o que mais amo. Obrigado a todos pelo carinho e pelas mensagens que eu tenho recebido durante esse período de recuperação. Fé em Deus! Vamo que vamo - concluiu em seu perfil oficial nas redes sociais.