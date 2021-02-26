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Se manter na elite assegurou quase R$ 12 milhões a mais em orçamento do Sport

Quantia é referente a posição que o time de Jair Ventura encerrou a competição depois de perder na última rodada para o Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 11:27

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:27

Crédito: Divulgação/Sport
Não foi o encerramento de campeonato ideal para o Sport que ainda brigava na última rodada por uma vaga na Copa Sul-Americana. Todavia, pensando no planejamento feito ainda no início do ano, a meta alcançada e a posição final garantiram uma quantia adicional importante no orçamento do clube da Praça da Bandeira.>Foco no Pernambucano! A tabela de jogos do LeãoPor ter ficado na 15ª colocação, a premiação prevista pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é de R$ 11,9 milhões. Dinheiro esse que já teria alguns destinos pré-determinados segundo apuração feita pelo portal 'ge'.
Uma delas seria a negociação junto ao Sporting-POR para solucionar a dívida do Sport desde a compra do atacante André. O não-pagamento da contratação do jogador que passou pelo Leão da Ilha pela segunda vez entre 2017 e 2018 rendeu uma proibição da FIFA ao clube em fazer novas aquisições até que houvesse uma negociação firmada para pagar o equivalente a algo próximo de R$ 6 milhões.
Outra vertente onde a premiação representa um importante fluxo de caixa são nas dívidas trabalhistas que o clube precisa arcar mediante acordos extrajudiciais. Nessa relação encontram-se, por exemplo, referências do torcedor como o goleiro Magrão e o zagueiro Durval.
Caso o Rubro-Negro tivesse conseguido a classificação para a Sul-Americana, o cenário financeiro seria ainda melhor pois, segundo prevê a Conmebol, o prêmio de participação na fase de grupos após a mudança de formato do torneio é de 900 mil dólares. Na cotação atual, equivalente a R$ 4,9 milhões.

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