Saúde financeira e desejo por 'todas as competições': entenda a postura do Flamengo na busca por reforços

Ainda que tenha feito apenas uma contratação, o Flamengo está ativo no mercado da bola. Inicialmente, os primeiros movimentos indicaram que o clube trabalhou para garantir a permanência de jogadores que, hoje, já estão na Gávea. Agora, uma semana depois da chegada de Marinho, o Rubro-Negro continua com o intuito de não perder peças importantes, mas já desembarca na Europa para também trazer reforços.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWA primeira parada é em Londres, onde os dirigentes se encontrarão com representantes do Manchester United. A missão é garantir a permanência de Andreas Pereira, que está emprestado pelo Red Devils ao Rubro-Negro até o dia 30 de junho deste ano.

A vontade de continuar no Rubro-Negro é tanto do clube carioca quanto do próprio jogador, mas há um empecilho: a multa rescisória de Andreas é de 20 milhões (pouco mais de 121 milhões de reais na cotação atual). O valor é fora da realidade financeira e, por isso, será necessitária uma reunião para que ambos os lados cheguem a um denominador comum.

- Evidente que o Flamengo não irá pagar o que está no valor fixado (20 milhões de euros). Aceitamos esse valor na época porque foi o acordado e queríamos o jogador por empréstimo. Depois, dando tudo certo, se senta na mesa para tratar os termos de novo. Eles já sabem que o Flamengo não irá pagar essa quantia. Vamos sentar com calma, tranquilidade, e fazer eles entenderem a grandeza do Flamengo e que, se eles ficarem como parceiros do Flamengo, com um percentual, como foi no acordo com o Pablo Marí (Manchester City) e Gerson (Roma), há vantagem - disse Braz, ao canal do Venê Casagrande, na última quinta-feira.

> Veja e simule a tabela do CariocãoVale destacar que Andreas é mais um jogador com quem o Flamengo busca a permanência. Além dele, o clube já iniciou conversas para renovar o contrato de Vitinho, que tem vínculo apenas até o fim deste ano. A partir de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O Rubro-Negro também garantiu a continuidade de Thiago Maia. O volante estava emprestado junto ao Lillie, da França, mas foi comprado no último mês. Léo Pereira e Rodinei, por exemplo, tiveram propostas, mas a diretoria não aceitou as ofertas - eles, então, seguem com o time em 2022.EUROPA E ESTRATÉGIA

A viagem ao Velho Continente foi feita para comprar Andreas, mas também para trazer reforços. Nesse sentido, o Flamengo traçou a estratégia e esperou a janela internacional fechar para fazer contratações na Europa.

- Eu entendo a cobrança do torcedor, tem esse papel de fiscalizar, de cobrar, mas acredito que, em fevereiro, possamos ter outras novidades. Está fechando a janela internacional. Tivemos como estratégia esperar fechar a janela internacional, que fecha na segunda-feira, isso não quer dizer que não estejamos trabalhando para trazer os reforços - afirmou Marcos Braz em entrevista ao programa "Donos da Bola", na última semana.

Inclusive, um jogador que interessa a diretoria e o técnico Paulo Sousa é Everton Cebolinha, atualmente no Benfica. O Flamengo já conversou com os Encarnados, mas os portugueses não demonstraram "interesse firme" em seguir com negócio. A negociação é vista como difícil, e o Fla não fará loucuras financeiras.RESPONSABILIDADE

Por falar em "não fazer loucuras financeiras", esta é uma postura do clube desde a busca pelo novo técnico em Portugal, que culminou na contratação de Paulo Sousa. As declarações públicas sobre a negociação por Andreas e o interesse por Cebolinha ilustram que o clube segue responsável com os gastos.

Outro ponto que exemplifica isso é o número de jogadores que deixaram a Gávea. Até o momento, o clube acertou a saída de 11 jogadores e, consequentemente, abriu espaço na folha salarial para a chegada de mais reforços para 2022.

Assim, de maneira saudável, o Flamengo está no mercado para qualificar ainda mais o elenco. Como o próprio Spindel disse em 2021 à CNN Portugal quando buscava um técnico, o sonho é vencer todas as competições, e, no segundo mês do ano, o clube continua trabalhando ativamente para que isso se torne realidade.