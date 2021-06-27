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Saudades, Botafogo? Caio Alexandre e João Paulo se reencontram na MLS: 'Essa dupla é do Fogão'

Dupla de meio-campistas que estava no Alvinegro até o ano passado jogou contra na partida entre Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 15:43

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 15:43
Crédito: Divulgação
Um jogo da MLS (Major League Soccer), principal campeonato dos Estados Unidos, teve uma "pitada" de Botafogo. No último sábado, Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps empataram por 2 a 2 no CenturyLink Field. Em campo, João Paulo e Caio Alexandre, que estiveram no Alvinegro até o ano passado, se reencontraram.
+ Análise: Botafogo é prejudicado, mas derrota para o Sampaio não pode ser colocada só na conta da arbitragem
João Paulo foi titular do Sounders, enquanto Caio Alexandre começou jogando pelo Whitecaps. Após a partida, o segundo registrou o reencontro em uma rede social.
- João Paulo meu irmão, um prazer enorme competir e dividir o mesmo campo que você... Uma pessoa que sempre admirei, tive a oportunidade de treinar junto e me ajudou muito na minha chegada na MLS. Tamo junto irmão, essa dupla é do Fogão - escreveu Caio.
No começo do ano passado, ainda no começo da pré-temporada, João Paulo foi negociado junto ao Seattle Sounders. Caio Alexandre, por sua vez, foi titular em boa parte do 2020-21 do Botafogo, sendo negociado ao final da época ao futebol do Canadá.

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