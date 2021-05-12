Sassuolo x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Nesta quarta-feira, a Sassuolo recebe a Juventus no Mapei Stadium, em Reggio, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto ocorre às 15:45h (de Brasília), e é fundamental para a Juve buscar a sua classificação para a Champions League.

Veja a tabela do ItalianoA Sassuolo ainda sonha com uma com uma vaga na Europa League, mas conta com uma grande combinação de resultados nas rodadas finais do Italiano. Ainda assim, a oitava colocada da Serie A busca a vitória para seguir viga em tal briga.

- Em tantos anos no futebol eu vi de tudo: campeonatos vencidos na última rodada, títulos da Champions perdidos nos últimos segundos, eu perdi uma Champions depois de estar vencendo por 3-0 no primeiro tempo. Quer dizer, não podemos nos entregar - disse Pirlo, treinador da Juventus.

A Juventus viu a sua sequência de títulos do Campeonato Italiano acabar após a vitória da Inter de Milão. Mesmo sem a taça, a equipe de Turim segue na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, e precisa dos três pontos.

- Medo de ser demitido ao fim da temporada? Não. Os resultados vão dizer se vou continuar na próxima temporada, mas eu quero o que for melhor para a Juventus. A Juve está acima de jogadores, de técnicos, de tudo. Eu vou seguir fazendo o meu melhor enquanto estiver aqui - disse Pirlo sobre as questões físicas de seu time.FICHA TÉCNICASASSUOLO x JUVENTUS - Campeonato Italiano - 36ª rodada

Data e horário: 12/05/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Mapei Stadium, em Reggio (ITA)Árbitro: Piero GiacomelliAssistentes: Giovanni Baccini e Mauro GalettoOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports

SASSUOLO (Treinador: Roberto De Zerbi)Consigli; Muldur, Chiriches, Gian Marco Ferrari e Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Berardi, Maxime López e Duricic; Raspadori.

Desfalques: Boga (lesionado).