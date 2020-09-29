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Sassá pode jogar, enquanto Cruzeiro fica sem Marquinhos Gabriel e ainda tem de lidar novo caso de Covid-19

O zagueiro Pedro  teve confirmada a contaminação pelo novo coronavírus, enquanto o meia sofreu uma forte torção no tornozelo esquerdo...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 19:03
Crédito: Sassá pode ser a grande novidade da equipe azul contra a Ponte Preta, pela Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro terá mudanças para o duelo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, 30 de setembro, no Mineirão, pela Série B. A Raposa ainda não conta com o zagueiro Léo, se recuperando de um edema ósseo. E, além do defensor, outras peças não ficarão à disposição de Ney Franco: o meia Marquinhos Gabriel, que jogou 36 minutos contra o Avaí, teve uma torção forte no tornozelo esquerdo e não estará em campo. O zagueiro Cacá, suspenso, é outro desfalque certo. Fechando o boletim médico da Raposa, há a confirmação de mais um caso de Covid-19 no clube. O zagueiro Paulo te e confirmada o contágio pelo novo coronavírus e está afastado odos treinos na Toca da Raposa. Sassá relacionado Se há um grande contingente de atletas fora de combate, Ney Franco deve levar o atacante Sassá para o jogo diante da Macaca. O jogador foi relacionado pelo treinador e poderá ser a novidade em campo.
A outra possível entrada no time, do também atacante Zé Eduardo, ficará para outra ocasião, por não ter sido convocado pelo treinador celeste. Com os desfalques e retornos o Cruzeiro deve ir a campo com: Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon (Marllon) e Matheus Pereira; Filipe Machado e Jadsom (Henrique); Maurício (Régis), Arthur Caíke e Airton; Marcelo Moreno.

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