Sassá pode jogar, enquanto Cruzeiro fica sem Marquinhos Gabriel e ainda tem de lidar novo caso de Covid-19

O Cruzeiro terá mudanças para o duelo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, 30 de setembro, no Mineirão, pela Série B. A Raposa ainda não conta com o zagueiro Léo, se recuperando de um edema ósseo. E, além do defensor, outras peças não ficarão à disposição de Ney Franco: o meia Marquinhos Gabriel, que jogou 36 minutos contra o Avaí, teve uma torção forte no tornozelo esquerdo e não estará em campo. O zagueiro Cacá, suspenso, é outro desfalque certo. Fechando o boletim médico da Raposa, há a confirmação de mais um caso de Covid-19 no clube. O zagueiro Paulo te e confirmada o contágio pelo novo coronavírus e está afastado odos treinos na Toca da Raposa. Sassá relacionado Se há um grande contingente de atletas fora de combate, Ney Franco deve levar o atacante Sassá para o jogo diante da Macaca. O jogador foi relacionado pelo treinador e poderá ser a novidade em campo.