Sassá é afastado do Coritiba e pode ter o contrato rescindido

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O ambiente do Coritiba pegou fogo neste domingo. Se não bastasse o revés no clássico diante do Athletico, agora o atacante Sassá corre o risco de não defender mais as cores do clube.Nas últimas horas, uma foto do centroavante em uma festa circulou nas redes sociais e chegou ao conhecimento da diretoria, que imediatamente afastou o atleta do elenco.

Em conversa com a rádio Banda B, Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Coritiba, garantiu um bate-papo com o atleta e, caso exista a confirmação que Sassá estava curtindo a noite de sábado, o seu contrato pode ser rescindido.

‘Se for verdade essas fotos, o jogador não joga mais no Coritiba. A pessoa quando joga em um clube tem que ter compromisso. Se realmente essa festa ocorreu ontem (sábado), ele faltou com respeito com a diretoria, com seus companheiros de trabalho e com a torcida’, afirmou.