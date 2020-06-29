Sarri, técnico da Juventus, começará a analisar Arthur e elogia Pjanic

Crédito: Arthur trocará Barcelona pele Juventus, que colocou Pjanic e mais 7 mi de euros para levá-lo (Miguel Ruiz / Barcelona

Maurizio Sarri, O treinador da Juventus, preferiu não comentar muito sobre o negócio que envolveu a ida de Pjanic para o Barcelona e a chagada de Arthur na Juventus para a próxima temporada. - Estamos falando de dois jogadores que ainda jogarão por seus atuais times nos próximos dois meses. O que posso dizer é que tanto o Arthur no Barcelona, quanto o Pjanic aqui na Juventus, precisam dar 100% nos clubes que ainda defendem e eu tenho certeza que isso ocorrerá - disse Sarri durante a coletiva que ocorreu nesta segunda-feira, véspera do duelo da Juventus com o Genoa, pelo Italiano ( a Juve lidera a competição com 69 pontos, contra 65 da Lazio e restam dez rodadas para o fim da competição). Sobre Arthur, o treinador saiu pela tangente: - Minha comissão técnica certamente estudará o Arthur minunciosamente a partir de agora.

Já sobre Pjanic, Sarri disse gostar muito do profissionalismo do atleta e que a negociação pode ser uma boa para o bósnio:

- Pjanic certamente está muito feliz, pois poderá encerrar a carreira num ótimo time. Ele é sério e inteligente.

A negociação envolveu as seguintes cifras:

1 - O Barcelona oficializou a contratação de Pjanic junto à Juventus por 60 milhões de euros (R$ 366 milhões) fixos e cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) em variáveis. O jogador de 30 anos assinou um contrato até 2024 e terá multa de 400 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões).

2 - Já a Juventus pagará 72 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões), além de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões) em variáveis para tirar o brasileiro do Barça.