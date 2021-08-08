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Sarrafiore vibra com a escalada do Vasco na Série B do Brasileiro: 'Seguir encostando na parte de cima'

Meia argentino marcou o gol único do triunfo do Cruz-Maltino sobre o Vitória, no último sábado. Partida foi marcada por uma paralisação de quase uma hora...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 13:12
Crédito: Sarrafiore marcou o segundo gol dele pelo Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco
A edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima da metade num momento de achatamento da parte de cima da tabela. Por isso mesmo, um time que aspira o acesso à Série A precisa pontuar sob qualquer circunstância. Deste modo, o meia Sarrafiore celebrou o triunfo do Vasco sobre o Vitória no último sábado.- Verdade, precisávamos ganhar para seguir encostando na parte de cima. O campo estava difícil, a chuva atrapalhou, mas conseguimos os três pontos - valorizou o argentino.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Sarrafiore foi o autor do gol da partida disputada no Barradão. Foi o segundo gol dele pelo Cruz-Maltino em 13 partidas. E foi de cabeça, alternativa contra o lamentável estado do gramado.
- Atrapalhou um pouco (o gramado). Conseguimos o gol e assegurar o resultado, que é o mais importante - finalizou, em entrevista à Vasco TV.

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