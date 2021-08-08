Sarrafiore vibra com a escalada do Vasco na Série B do Brasileiro: 'Seguir encostando na parte de cima'

A edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima da metade num momento de achatamento da parte de cima da tabela. Por isso mesmo, um time que aspira o acesso à Série A precisa pontuar sob qualquer circunstância. Deste modo, o meia Sarrafiore celebrou o triunfo do Vasco sobre o Vitória no último sábado.- Verdade, precisávamos ganhar para seguir encostando na parte de cima. O campo estava difícil, a chuva atrapalhou, mas conseguimos os três pontos - valorizou o argentino.