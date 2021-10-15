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Sarrafiore passa por cirurgia no joelho esquerdo, inicia recuperação segunda-feira e renova com o Vasco

Meia argentino emprestado pelo Internacional sofreu lesão no ligamento cruzado, mas ficou em campo. Ele vai ficar ao lado de Nene e companhia até o final do ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 13:29

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 13:29

Crédito: Sarrafiore chegou nesta temporada ao Vasco, e continuará para o ano que vem (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou duas novidades em uma relativas ao meia Martín Sarrafiore. O jogador emprestado pelo Internacional passou por cirurgia no joelho esquerdo na noite da última quinta-feira e está em vias de concluir a renovação do empréstimo ao Cruz-Maltino. Agora, ficará até o final do ano que vem.Sarrafiore sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo nos últimos minutos do jogo contra o Confiança, no último dia 3. Ficou em campo no sacrifício porque o time já havia feito as cinco substituições possíveis.
Confira a nota publicada pelo site do Vasco:
"A equipe médica do Vasco da Gama realizou na noite da última quinta-feira (14/10), no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, a cirurgia do atleta Martín Sarrafiore, que sofreu uma lesão no cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Confiança, pelo Campeonato Brasileiro.
O procedimento cirúrgico transcorreu de forma excelente, sem qualquer intercorrências e apresentando prognóstico muito bom. Martín Sarrafiore tem previsão de alta para esta sexta (15) e se reapresentará no CT Moacyr Barbosa para dar prosseguimento ao tratamento na próxima segunda-feira (18).
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Foi decisão do meio-campista realizar a cirurgia e todo tratamento com os profissionais do Vasco da Gama, o que foi prontamente aceito pelo Sport Clube Internacional, a quem agradecemos pela confiança. Tal caso, reforça a alta qualidade e o profissionalismo que o o trabalho Departamento de Saúde e Performance vêm desenvolvendo, de forma a ser referência no país.
Por fim, o Vasco informa que está concluindo junto ao Internacional a renovação do empréstimo do atleta até 31/12/2022, de forma que tão logo esteja recuperado, volte a atuar pelo Vasco da Gama no próximo ano."

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