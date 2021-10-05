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Sarrafiore, do Vasco, tem lesão no ligamento cruzado do joelho constatada e vai passar por cirurgia

Argentino saiu mancando na vitória sobre o Confiança (SE), no último domingo. Andrey e Léo Jabá seguem se recuperando, mas devem ficar de fora do duelo com o Sampaio Corrêa...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 18:11

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 18:11

Crédito: Sarrafiore, do Vasco, saiu mancando no jogo contra o Confiança e terá que operar o joelho (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou, na tarde desta terça-feira, a atualização médica sobre três jogadores do elenco. Com isso, após exame realizado na noite desta segunda, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do meia Martín Sarrafiore. O argentino realizará a cirurgia no local nos próximos dias, mas o clube ainda não informou o tempo em que ele desfalcará a equipe.
Além dele, o volante Andrey está em fase final de transição e deve retornar ao treinamento com o grupo ainda nesta semana. Vale lembrar que o jogador foi substituído ainda no primeiro tempo no jogo contra o Goiás, em São Januário, e foi constatada uma lesão na musculatura posterior da coxa direita.
+ Restam 10 rodadas! Confira e simule a reta final da Série B
Outro problema para o Gigante da Colina é o atacante Léo Jabá. Ele segue em tratamento em virtude uma lombalgia. No entanto, ainda não há previsão para o retorno do camisa 7 com o restante do grupo. Dessa forma, ambos devem desfalcar a equipe no duelo contra o Sampaio Corrêa, às 21h, no próximo sábado.
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Com a vitória sobre o Confiança (SE), a equipe soma 43 pontos e está a cinco do Goiás, atual quarto colocado. Desde a chegada de Fernando Diniz e Nene, o Vasco emendou resultados positivos e se aproximou do G4 restando apenas dez rodadas para o fim da Série B.
Confira o boletim médico do Vasco
Andrey: Está em fase final de transição e retorna aos treinamentos com o grupo nesta semana.
Léo Jabá: Segue em tratamento de uma lombalgia. Ainda sem previsão de retorno aos trabalhos com o grupo.
Martin Sarrafiore: O exame realizado na noite da última segunda-feira (04/10) constatou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atleta realizará cirurgia nos próximos dias.

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