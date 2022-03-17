Saravia minimiza problemas antes de assinatura: 'Estava tranquilo porque queria muito jogar no Botafogo'

Renzo Saravia falou como jogador do Botafogo pela primeira vez. O lateral-direito foi apresentado na tarde desta quarta-feira do Estádio Nilton Santos e acredita que estará à disposição para estrear na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para daqui um mês.+ Pé na porta: Botafogo vai gastar R$ 50 milhões com primeiras contratações para o Brasileirão

– Já me coloquei à disposição do preparador físico, estou com muita disposição. Acho que estarei pronto para a primeira rodada do Brasileirão do corpo técnico. Estou muito entusiasmado e trabalhando muito para chegar à melhor forma - afirmou.

As negociações por Saravia passaram por alguns problemas. O empresário do jogador pediu um salário maior do que o previamente acordado após o jogador ter realizado exames. A vontade do argentino em atuar no Alvinegro, porém, foi importante para o desfecho positivo.

– Estava tranquilo. Acontecem coisas nas negociações, mas eu estava tranquilo porque queria muito jogar no Botafogo. Desde o primeiro momento que decidi vir ao Rio de Janeiro sabia que tudo iria dar certo. Muito feliz por ter firmado o contrato com esse clube - ressaltou.MAIS DECLARAÇÕES DE SARAVIA

Chegada ao Botafogo– Muito feliz de voltar ao Brasil, é uma liga que está muito forte nos últimos anos. Tive a experiência em outro time brasileiro, o que eu mais gostei foi o projeto que me apresentaram, muito entusiasmado de fazer parte disso. É trabalhar para poder contribuir com essa confiança.

Brasileirão– Já conheço a liga brasileira, sei que é muito complicada, os jogos se definem por definem por detalhes. Acho que minha adaptação será muito mais fácil, chego com muita vontade de me integrar aos companheiros e os funcionários do clube.

Primeiros dias no clube– A primeira impressão é que as pessoas que estão aqui estão com muita vontade de conseguir coisas boas esse ano. Em estrutura sempre pode melhorar, mas tudo necessita de tempo de um projeto que está começando. É preciso de paciência

Luís Castro– Luís Castro é um treinador conhecido mundialmente, tem a sua forma de jogador. Ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas estou focado em trabalhar fisicamente e ficar bem.

Recepção dos jogadores estrangeiros– Me encontrei com duas pessoas incríveis aqui no clube, o Carli e o Gatito. Vou me juntar a eles e conhecer esse mundo do Botafogo, todo mundo me recebeu da melhor maneira. É sempre bom ter um companheiro argentino.