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futebol

São Paulo x Santos, Bayern de Munique x Borussia Dortmund... saiba onde assistir aos jogos do sábado

Clássicos pelo mundo agitam o início do final de semana de futebol. Saiba os horários das transmissões e onde assistir aos jogos!...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 03:00
Crédito: Divulgação / SPFC
O final de semana do futebol começa de forma agitada. O sábado (6) será recheado de partidas para todos os amantes do mundo da bola. Logo cedo, às 9h30, Burnley e Arsenal dão o pontapé inicial no dia, em partida válida pela rodada da Premier League. A transmissão desse confronto é da ESPN.Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking
Já na parte da tarde, o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, pela Bundesliga, rouba as atenções. O duelo acontece às 14h30, na Allianz Arena, e será exibido pela Band e pelo One FootballPara finalizar o primeiro dia do final de semana, Macaé e Flamengo entram em campo pelo Campeonato Carioca, às 18h. Depois, às 19h, São Paulo e Santos se confrontam pelo Campeonato Paulista, no estádio do Morumbi.
ESTADUAL COMEÇOU! ACESSE A TABELA DO PAULISTÃO E SIMULE JOGOSConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
09h30 - Burnley x Arsenal Premier League Onde assistir: ESPN
11h - Spezia x Benevento Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
12h - Sheffield United x Southampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
14h - Udinese x Sassuolo Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
14h30 - Aston Villa x Wolverhampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
14h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund Bundesliga Onde assistir: Band e One Football
16h - Ceará x Vitória Copa do Nordeste Onde assistir: SBT
16h30 - Inter de Limeira x Novorizontino Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Juventus x Lazio Serie A TIMOnde assistir: TNT Sports
17h - Brighton x Leicester City Premier League Onde assistir: DAZN
17h - Osasuna x Barcelona La LigaOnde assistir: ESPN Brasil
18h - Macaé x Flamengo Campeonato Carioca Onde assistir: Record e Fla TV
19h - Pouso Alegre x América-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: SportV e Premiere
19h - São Paulo x Santos Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
21h - URT x Cruzeiro Campeonato MineiroOnde assistir: Premiere
21h - Volta Redonda x Vasco Campeonato Carioca Onde assistir: Vasco TV e Cariocão TV

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