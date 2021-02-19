São Paulo x Palmeiras, Campeonato Italiano e mais... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP. Além disso, partidas do Campeonato Italiano, Premier League, Bundesliga e outras competições também movimentam o dia dos amantes do futebol.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Fiorentina x Spezia Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
16h30 - Arminia Bielefeld x Wolfsburg Bundesliga Onde assistir: One Football
16h45 - Cagliari x Torino Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
17h - Wolverhampton x Leeds United Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
21h30 - São Paulo x Palmeiras Brasileirão Onde assistir: Premiere