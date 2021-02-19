Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo x Palmeiras, Campeonato Italiano e mais... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira
futebol

São Paulo x Palmeiras, Campeonato Italiano e mais... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Clássico paulista acontece por rodada atrasada do Brasileirão. Enquanto isso, partidas dos campeonatos europeus também agitam o dia do futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 03:00

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP. Além disso, partidas do Campeonato Italiano, Premier League, Bundesliga e outras competições também movimentam o dia dos amantes do futebol.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Fiorentina x Spezia Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
16h30 - Arminia Bielefeld x Wolfsburg Bundesliga Onde assistir: One Football
16h45 - Cagliari x Torino Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
17h - Wolverhampton x Leeds United Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
21h30 - São Paulo x Palmeiras Brasileirão Onde assistir: Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados