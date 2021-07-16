São Paulo x Fortaleza: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Maurício Rummens/Agência Lancepress!

Neste sábado (17), o São Paulo recebe o Fortaleza, no Morumbi, às 17h, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em momentos muito distintos no campeonato, o duelo marca o confronto entre o 14º colocado, o São Paulo e o 4º colocado, o Fortaleza.

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O São Paulo chega para a partida com alguns desfalques e alguns jogadores poupados. Com o departamento médico cheio, Luciano, William, Miranda, Rigoni e Eder ficam de fora da partida. Além disso, Daniel Alves, que defende a seleção olímpica, também desfalca a equipe. O Tricolor Paulista deve poupar alguns jogadores importantes na partida contra o Bahia, já de olho nas oitavas de final da Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing-ARG, na Argentina, na próxima terça-feira (20), precisando vencer, já que empatou no Morumbi por 1 a 1 na partida de ida.

O momento do São Paulo no Brasileirão, porém, é de alívio. Após não vencer nas primeiras nove rodadas, o time conquistou duas vitórias seguidas, contra Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio e Bahia, por 1 a 0, no Morumbi. Com a vitória, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento, ficando na 14ª posição, com onze pontos.

Do outro lado, o Fortaleza vem de duas vitórias seguidas, já que derrotou América-MG por 4 a 0, e Corinthians por 1 a 0, ambos jogando em casa. Para enfrentar o Tricolor, o técnico Juan Vojvoda não contará com o volante Felipe, suspenso. O goleiro Felipe Alves também é dúvida, já que se machucou na última rodada.

SÃO PAULO X FORTALEZALocal: Estádio do MorumbiData e horário: 17 de julho de 2021, às 17hÁrbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOVolpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Orejuela (Galeano), Luan, Rodrigo Nestor (Talles), Igor Gomes e Reinaldo; Rojas e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Miranda, William, Rigoni, Eder e Luciano (lesionados), Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)Suspensos: -Pendurados: Léo, Liziero, Welington e BenítezVoltam de suspensão: Bruno Alves (3º Amarelo)