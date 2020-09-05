futebol

São Paulo x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes duelam neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 15:17

LanceNet

Crédito: São Paulo recebe o Fluminense neste domingo - Rubens Chiri / saopaulofc.net
Neste domingo, São Paulo e Fluminense se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, em São Paulo. O duelo entre os tricolores está marcado para começar às 16h e marcará o reencontro de Fernando Diniz com seu ex-clube.
O São Paulo vem de derrota para o Atlético-MG e o Fluminense empatou, em casa, como o Atlético-GO. Ambas as equipes contam com retornos importantes no time titular.
O Tricolor Paulista terá Reinaldo de volta na lateral-esquerda, recuperado de uma gripe. O Tricolor Carioca conta com o retorno de Yuri no meio-campo, que cumpriu suspensão no último jogo.
FICHA TÉCNICA: SÃO PAULO X FLUMINENSE Estádio: Morumbi, São Paulo (SP) ​Data e horário: 6 de setembro de 2020, às 16H​Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)Assistentes: Sidmar dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR) Árbitro de vídeo: José Mendonça da Silva Júnior (PR)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Luciano, Paulinho Boia e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.
Desfalques: Walce, Rojas e Daniel Alves (machucados)Pendurados: Fernando Diniz e Igor Vinícius.
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Fred (Wellington Silva) e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann.
Desfalques: Hudson, Evanílson e Frazan. Pendurados: Nino, Paulo Henrique Ganso, Fred.

