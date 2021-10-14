São Paulo x Corinthians: veja preços dos ingressos e orientações

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio poder receber 50% do total da capacidade de público liberada (total de 30 mil lugares).O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral. Depois desse setor, o mais popular é a 'Arquibancada Sul Laranja', com R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada.

As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 20h da próxima quinta-feira. Já os sócios já podem comprar. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online. Veja abaixo como fazer.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected]

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

Confira os preços dos ingressos​Arquibancada Norte Amarela: R$ 20 para todos os planos e público geral;Sul Laranja: R$ 10 (sócio Tricolor), R$ 15 (sócio Branco ou Preto), R$ 25 (sócio Vermelho), R$ 50 (público geral)Arquibancada Leste Azul: R$ 14 (sócio Tricolor), R$ 21 (sócio Branco ou Preto), R$ 35 (sócio Vermelho), R$ 70 (público geral)Oeste Vermelha: R$ 14 (sócio Tricolor), R$ 21 (sócio Branco ou Preto), R$ 35 (sócio Vermelho), R$ 70 (público geral);Oeste Visitante: R$ 70 (público geral)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 30 (sócio Tricolor), R$ 45 (sócio Preto) R$ 220 (público geral);Cadeira Térrea P 02/04 ou P 18: R$ 24 (sócio Tricolor), R$ 120 (público geral).Cadeira Cativa Leste: R$ 70 (público geral, sem possibilidade de meia-entrada)Cadeira Cativa Oeste: R$ 70 (público geral, sem possibilidade de meia-entrada)Cadeira Superior Norte Amarela: R$ 120 (público geral)Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 120 (público geral)Cadeira Superior Sul Laranja Premium: R$ 120 (público geral)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 150 (público geral)Cadeira Térrea PCD: R$ 10 (público geral)