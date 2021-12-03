São Paulo x Corinthians: prováveis escalações e onde assistir à final do Paulista Feminino

São Paulo e Corinthians começam a decidir o Campeonato Paulista Feminino neste sábado, às 16h, no Morumbi, com presença de público. O Tricolor passou pelo Santos, enquanto o Alvinegro eliminou a Ferroviária nas semifinais. Pelo lado do São Paulo, o técnico Lucas Piccinato deve contar com força máxima para a decisão. Na atual temporada, o São Paulo disputou o Brasileiro Feminino e agora está na final do Paulistão, com uma campanha de 12 vitórias e apenas uma derrota. Ao todo, são 39 gols marcados e seis sofridos. A atacante Glaucia é a artilheira da equipe no estadual com sete gols.

Já o Corinthians quer conquistar o bicampeonato do estadual. Para isso, o técnico Arthur Elias terá os retornos das laterais Tamires e Yasmim e da atacante Adriana, que estavam com a Seleção brasileira.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiEsta não é a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma decisão. Em 2019, o Majestoso também aconteceu pela final do Paulistão daquela temporada. O Corinthians saiu vitorioso.

VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDASÃO PAULO X CORINTHIANSLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 04/12/2021, às 16hÁrbitra: Daiane Muniz dos SantosAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Patricia Carla de OliveiraVAR: Edina Alves BatistaOnde acompanhar: SporTV e Eleven Sports

SÃO PAULOCarla; Alves, Lauren, Gislane, Clara; Formiga, Cris, Duda; Micaelly, Naná e Glaucia. Técnico: Lucas Piccinato.

CORINTHIANSKemelli; Katiuscia, Campiolo, Erika e Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti, Tamires e Gabi Portilho; Victoria Albuquerque e Adriana. Técnico: Arthur Elias.