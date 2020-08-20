São Paulo x Bahia: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Já sem Alexandre Pato, que está rescindindo seu contrato, o São Paulo recebe o Bahia às 20h desta quinta-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão.
Nenhuma das duas equipes atuou na primeira rodada: o São Paulo teve sua partida contra o Goiás adiada devido ao alto número de casos de Covid-19 no elenco do adversário e o Bahia não enfrentou o Botafogo por estar envolvido na final do Estadual, do qual foi campeão.
O Tricolor Baiano venceu Coritiba e Red Bull Bragantino e chega com moral. Já o Tricolor Paulista venceu o Fortaleza e perdeu para o Vasco, o que aumentou a pressão sobre Fernando Diniz.
Vitor Bueno, recuperado de lesão na coxa esquerda, deverá retornar à equipe na vaga de Paulinho Boia. O recém-contratado Luciano está regularizado e pode ficar ao menos no banco de reservas, assim como Hernanes, recuperado de lombalgia.
Veja todas as informações da partida:
Data/Horário: 20/8/2020, às 20hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)Árbitro de vídeo: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Walce, Rojas e Toró (machucados)
BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Rodriguinho; Élber, Rossi e Gilberto. Técnico: Roger Machado.Desfalques: -