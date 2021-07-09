São Paulo x Bahia: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

Neste sábado (10), o São Paulo recebe o Bahia, no Morumbi, às 19h, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em momentos muito distintos no campeonato, o duelo marca o confronto entre o 16º colocado, o São Paulo e o 6º colocado, o Bahia.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo chega para a partida com alguns desfalques e muitos jogadores poupados. Com o departamento médico cheio, Luciano, William, Miranda, Rigoni e Bruno Alves ficam de fora da partida. Além disso, Daniel Alves, que defende a seleção olímpica, também desfalca a equipe.

O Tricolor Paulista deve poupar alguns jogadores importantes na partida contra o Bahia, já de olho nas oitavas de final da Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing, da Argentina, na próxima terça-feira (13), dando início ao mata-mata da competição de clubes mais importante da América do Sul.

O momento do São Paulo no Brasileirão, porém, é de alívio. Após não vencer nas primeiras nove rodadas, o time conquistou sua primeira vitória na última quarta-feira (7), fora de casa contra o Internacional. Com a vitória, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento, ficando na 16ª posição, com oito pontos.

Do outro lado, um time que vive um ótimo início de Brasileirão. Com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, o Bahia é o atual sexto colocado na tabela do Brasileirão.

Com 18 gols marcados, o time é o segundo melhor ataque do torneio, ao lado de Palmeiras e Fortaleza e atrás somente do Red Bull Bragantino. Além disso, o atacante Gilberto é o líder da artilharia do campeonato, com dez gols marcados em dez rodadas.Em situações muito diferentes no Brasileirão, os dois times se enfrentam neste sábado (10), às 19h, no Morumbi, casa do São Paulo.

SÃO PAULO X BAHIALocal: Estádio do MorumbiData e horário: 10 de julho de 2021, às 19hÁrbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS), Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Thiago Duarte Peixoto (SP)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOVolpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Rojas e Vitor Bueno., Rigoni e Welington; Eder e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Miranda, Rigoni, Bruno Alves, William e Luciano (lesionados), Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)Suspensos: Bruno Alves (3º amarelo)Pendurados: Welington, Benítez e LizieroVoltam de suspensão: -