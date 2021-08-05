São Paulo vence o Vasco novamente e avança na Copa do Brasil; Cruz-Maltino tem três expulsos

O jogo que o Estádio de São Januário presenciou nesta quarta-feira até foi animado, mas o resultado foi quase inevitável devido a dois fatores: a vitória por 2 a 0 do São Paulo na semana passada e a expulsão de Léo Jabá, do Vasco, com 33 minutos desta quarta. Com tudo isso, o Tricolor venceu o Cruz-Maltino por 2 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.DOIDEIRA DE LISCAPara o início da partida, uma revolução no Vasco. Lisca escalou o time com três zagueiros, sistema de jogo próximo do 3-3-3-1 e alterações de jogadores. Em campo, o time da casa conseguiria fazer frente aos donos da vantagem.
INÍCIO ANIMADOCom quatro minutos de jogo, o chute Reinaldo, de fora da área, deu o tom, mas Vanderlei afastou. E logo a partida ficou aberta. Aos 19 minutos, em jogada parecida à que resultou em gol no Morumbi, na semana passada, Bruno Alves quase marcou; e no rebote de Vanderlei, o toque de peito foi na trave. Dois minutos depois, Cano tabelou com Juninho, chutou, fez o gol, mas houve anulação após intervenção do VAR. Houve toque de mão do meio-campista cruz-maltino. Antes dos 30, mais uma chance para cada lado. Ambas pararam nos goleiros. Também neste período do jogo, a equipe da casa reclamou de pênalti de Miranda em Léo Jabá.
JABÁ NA RUA E PLACAR ABERTOE aos 33 minutos, o lance decisivo. Léo Jabá entrou firme na dividida com Reinaldo, mas manteve o pé elevado na sequência. Recebeu o cartão amarelo, mas a cor mudou após o VAR recomendar a Anderson Daronco a revisão. A perda de um jogador fez o time mandante se tornar taticamente mais conservador, no 4-4-1, e seguir tentando pressionar. Só que falhou na defesa. Ernando falhou na saída de bola, que rodou para o outro lado. Orejuela cruzou na cabeça de Rigoni e o placar foi aberto aos 42 da primeira etapa.
VASCO DIMINUI E TEM TRÊS EXPULSOSOs times voltaram com alterações para o segundo tempo, e logo aos quatro minutos, Benítez chutou da entrada da área, a bola desviou em Leandro Castan e ficou indefensável. São Paulo 2 a 0. Os times foram alterados mais ainda e, aos 25, Zeca tabelou com Sarrafiore, chutou para Tiago Volpi defender, mas a bola voltou em Liziero. Gol contra e 2 a 1 no placar. Ainda teve um tropeção de Castan quando Vitor Bueno era o último homem antes de Vanderlei. Cartão vermelho e Vasco com dois jogadores a menos. Daí até o final, domínio tricolor, placar mantido e Lisca terceiro vascaíno expulso. O Vasco reclamou de pênalti em Galarza no segundo tempo.
FICHA TÉCNICAVASCO 1 X 2 SÃO PAULO
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 4 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Cartões amarelos: Lisca (VAS) e Talles (SAO)Cartões vermelhos: Léo Jabá, Leandro Castan e Lisca (VAS)
GOLS: Rigoni (42'/1ºT 0-1), Benítez (4'/2ºT 0-2), Reinaldo contra (25'/2ºT 1-2)
VASCO: Vanderlei, Ernando (Léo Matos, Intervalo), Miranda e Leandro Castan; Léo Jabá, Juninho (Cayo Tenório, 18'/2ºT), Bruno Gomes (Romulo, 12'1ºT) e Zeca; Marquinhos Gabriel e Morato (Galarza, Intervalo); Cano (Sarrafiore, 18'/2ºT) - Técnico: Lisca.
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda (Rodrigo, 17'/2ºT) e Léo; Orejuela, Luan (Rodrigo Nestor, 31'/2ºT), Talles (William, Intervalo, depois Liziero, 17'/2ºT), Benítez e Reinaldo; Rigoni (Vitor Bueno, 17'/2ºT) e Pablo - Técnico: Hernán Crespo.