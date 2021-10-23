São Paulo teve técnicos diferentes nos quatro jogos em 2021 contra o Red Bull Bragantino

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O São Paulo enfrenta, neste domingo (24), o Red Bull Bragantino. Jogando fora de casa, no Nabi Abi Chedid, o Tricolor jogará contra a equipe de Bragança Paulista pela quarta vez no ano. O confronto, porém, tem um fato inusitado: nos quatro jogos em que os times se encontraram em 2021, o São Paulo teve um treinador diferente na beira do campo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O primeiro jogo entre as duas equipes neste ano aconteceu ainda na temporada passada. No dia 6 de janeiro, os times se encontraram pela 28ª rodada do Brasileirão de 2020. O jogo, disputado no Nabi Abi Chedid, terminou em vitória dos donos da casa por 4 a 2.

Na ocasião, o treinador do São Paulo era Fernando Diniz, que comanda o Vasco atualmente. A partida contra o Red Bull Bragantino, porém, foi determinante para o trabalho de Diniz no Tricolor, pois marcou o começo da derrocada do então líder São Paulo, fazendo com que o time terminasse o campeonato em quarto lugar, perdendo a taça que parecia garantida. Além disso, o jogo ficou marcado por uma discussão entre Fernando Diniz e Tchê Tchê, na qual o técnico chamou o meia de 'mascaradinho' e 'perninha'.

O segundo jogo entre as equipes foi no dia 12 de abril, pelo Campeonato Paulista. Em partida válida pela sétima rodada da fase de grupos do torneio, disputada no Morumbi, o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol contra de Léo Órtiz. Na época, o comandante são-paulino era Hernán Crespo.

A partida seguinte foi no Campeonato Brasileiro de 2021. No dia 4 de julho, São Paulo e Red Bull Bragantino entraram em campo em partida válida pela nona rodada do Brasileirão, no Morumbi. O jogo terminou com vitória do time visitante, de virada, por 2 a 1, com gols de Alerrandro e Artur. O gol são-paulino foi marcado por Emiliano Rigoni.

Embora Hernán Crespo fosse o treinador da equipe na época, o comandante estava com Covid-19 e, portanto, foi substituído por seu auxiliar, Juan Branda.O próximo jogo entre as equipes, neste domingo (24), terá outro técnico à frente do São Paulo. Após a saída de Crespo, Rogério Ceni assumiu o papel de treinador da equipe e estará na beira do campo contra o Massa Bruta.

Neste período de trocas de treinadores no Morumbi, Maurício Barbieri foi o único treinador a comandar o Red Bull Bragantino, sendo o treinador brasileiro com o trabalho mais longevo.