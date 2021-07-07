futebol

São Paulo recebe sondagem do Internacional pelo atacante Pablo

Jogador, que está em baixa no Tricolor, desperta interesse do Colorado. Com seis jogos no Brasileiro, camisa nove não poderá mais se transferir caso entre em campo novamente...
LanceNet

07 jul 2021 às 19:29

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:29

Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
O São Paulo recebeu uma sondagem do Internacional pelo atacante Pablo. A informação, divulgada primeiramente pelo 'GE', foi confirmada no LANCE!. A ideia do Colorado é contar com o camisa nove são-paulino por empréstimo de uma temporada.
Pablo tem uma situação curiosa nesta quarta-feira, já que o São Paulo enfrenta justamente o Inter, nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o atacante entre em campo, a negociação não poderá mais acontecer, já que ele atingirá sete jogos por uma equipe na competição nacional.
>> Na última semana, o LANCE! mostrou como Pablo vem perdendo espaço no time do São Paulo. O jogador parecia que iria engrenar após a goleada do São Paulo por 9 a 1 contra o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, ele marcou três vezes e foi destaque no time no confronto. Foi titular no jogo seguinte, na derrota para o Atlético-MG, quando jogou por 59 minutos e deu lugar a Rojas.
No entanto, após essa partida, ele começou a ser colocado no banco de reservas. Foi assim contra Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Contra a Chape, entrou aos 14 minutos da segunda etapa, participando de 31 minutos. Diante do Cuiabá, jogou por 12 minutos e contra o Ceará, ficou em campo por 17 minutos. Ele voltou ao time contra o Red Bull Bragantino, quando atuou por apenas cinco minutos.
Já nos clássicos, mesmo sendo relacionado, não saiu do banco diante de Santos, na Vila Belmiro e Corinthians, na Neo Química Arena.

