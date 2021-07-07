São Paulo recebe sondagem do Internacional pelo atacante Pablo

O São Paulo recebeu uma sondagem do Internacional pelo atacante Pablo. A informação, divulgada primeiramente pelo 'GE', foi confirmada no LANCE!. A ideia do Colorado é contar com o camisa nove são-paulino por empréstimo de uma temporada.
Pablo tem uma situação curiosa nesta quarta-feira, já que o São Paulo enfrenta justamente o Inter, nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o atacante entre em campo, a negociação não poderá mais acontecer, já que ele atingirá sete jogos por uma equipe na competição nacional.
Na última semana, o LANCE! mostrou como Pablo vem perdendo espaço no time do São Paulo. O jogador parecia que iria engrenar após a goleada do São Paulo por 9 a 1 contra o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, ele marcou três vezes e foi destaque no time no confronto. Foi titular no jogo seguinte, na derrota para o Atlético-MG, quando jogou por 59 minutos e deu lugar a Rojas.
No entanto, após essa partida, ele começou a ser colocado no banco de reservas. Foi assim contra Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Contra a Chape, entrou aos 14 minutos da segunda etapa, participando de 31 minutos. Diante do Cuiabá, jogou por 12 minutos e contra o Ceará, ficou em campo por 17 minutos. Ele voltou ao time contra o Red Bull Bragantino, quando atuou por apenas cinco minutos.
Já nos clássicos, mesmo sendo relacionado, não saiu do banco diante de Santos, na Vila Belmiro e Corinthians, na Neo Química Arena.