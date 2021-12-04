São Paulo quebra invencibilidade do Corinthians e sai na frente na decisão do Campeonato Paulista Feminino

O São Paulo saiu na frente do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista Feminino. Com gol de Micaelly, aos 9 minutos do segundo tempo, o Tricolor venceu o Timão por 1 a 0, no estádio do Morumbi.

As meninas são paulinas foram melhores durante boa parte do jogo. No fim da partida, as corintianas até empataram o jogo, mas o gol de Gabi Portilho foi anulado por falta na goleira Carla no início da jogada.

A partida de volta acontecerá na quarta-feira (8), às 21h, na Neo Química Arena. Com o triunfo na primeira partida, o São Paulo tem a vantagem do empate para conquistar o título.JOGO COMEÇA EQUILIBRADO

Ainda que o São Paulo tivesse mais a bola, os primeiros dez minutos foram bastante equilibrados e movimentados no estádio do Morumbi. No Tricolor, as principais movimentações ofensivas passavam pela centroavante Gláucia, que atuava quase que como uma meio-campista, buscando jogo na zona central e encaixando bons passes por trás da defesa corintiana.

Aos 4 minutos de partida, a própria Gláucia tentou encontrar Naná, mas a goleira Kemelli fez a cobertura.

Na sequência, foi a vez do Timão chegar ao ataque com Gabi Portilho, que cruzou mas ninguém chegou para completar.

SÃO PAULO APERTA

Após os primeiros 10 minutos de jogo, o Tricolor cresceu. Primeiramente em um chute de Gláucia, na entrada da área, que ficou na defesa da goleira Kemelli. Na sequência, Naná cruzou e Jaqueline tentou bater de primeira, mas errou a finalização.

CORINTHIANS RESPONDE

A resposta do Timão foi com Vic, aos 33 minutos do primeiro tempo, que finalizou da entrada da grande área e obrigou a goleira Carla, do São Paulo, a espalmar e evitar o primeiro gol do jogo.

SÃO PAULO ABRE O PLACAR

O São Paulo saiu na frente logo aos 9 minutos do primeiro tempo com Micaelly, que recebeu uma assistência em profundidade de Gláucia, fintou Poliana e encheu o pé no canto esquerdo da goleira Kemelli.

CORINTHIANS APAGA

Logo após sofrer o gol, o Timão entrou em pane e quase cedeu o segundo, em uma saída de bola errada, a bola sobrou para Gláucia de frente para o gol, mas a finalização foi bloqueada pela marcação.

GOL ANULADO

Aos 43 minutos do segundo tempo, o Corinthians chegou a empatar o jogo com Gabi Portilho após bate e rebate na área, mas o tento foi anulado por falta em cima da goleira Carla no início do lance. FICHA TÉCNICASÃO PAULO 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Morumbi, São Paulo (SP)Data e Hora: 04 de dezembro de 2021, às 16hÁrbitro: Daiane Muniz dos SantosAssistentes: Amanda Pinto Matias e Patricia Carla de OliveiraÁrbitro de Vídeo: Edina Alves BatistaPúblico e renda: Cartões amarelos: Duda (São Paulo); Adriana (Corinthians)Cartões vermelhos:Gol: 1-0 Micaelly (9'//2T)

SÃO PAULO

Carla; Giovana (Duda, 28'/2T), Thaís Regina, Lauren e Dani Silva; Maressa, Yaya, Micaelli (Lary Santos, 32'/2T) e Naná; Gláucia (Gislaine, 48'/2T) e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato

CORINTHIANS

Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Poliana e Yasmim (Juliete, 41'/2T); Diany (Andressinha, 21'/2T), Gabi Zanoti, Gabi Portilho, Grazi (Miriã, 21'/2T) e Victória (Tamires, 32'/2T); Adriana (Jhennifer, 42'/2T). Técnico: Arthur Elias