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futebol

São Paulo negocia Maia, de 19 anos, com Barcelona por R$ 27 milhões

Clube catalão ainda não tinha desembolsado 1 milhão de euros acordado para ter prioridade, mas pagará agora 4,5 milhões de euros por 70% dos direitos do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 21:30

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:30

Crédito: Fernando Roberto
O São Paulo acertou, nesta segunda-feira, a negociação de Maia, atacante de 19 anos, com o Barcelona. O clube espanhol desembolsará, à vista, 4,5 milhões de euros (R$ 27,3 milhões) para ficar com 70% dos direitos econômicos do jogador, deixando os outros 30% com o Tricolor.
O clube catalão adquiriu a prioridade de compra do atleta por 1 milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual), valor que deveria ter sido depositado em março. Por causa da pandemia, este pagamento não tinha sido feito, mas o acordo seguiu de pé. O Barcelona tinha até quarta-feira para exercer seu direito e adquiriu o jogador pagando 4,5 milhões de euros de uma vez.

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