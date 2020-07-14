São Paulo negocia Maia, de 19 anos, com Barcelona por R$ 27 milhões

O São Paulo acertou, nesta segunda-feira, a negociação de Maia, atacante de 19 anos, com o Barcelona. O clube espanhol desembolsará, à vista, 4,5 milhões de euros (R$ 27,3 milhões) para ficar com 70% dos direitos econômicos do jogador, deixando os outros 30% com o Tricolor.

O clube catalão adquiriu a prioridade de compra do atleta por 1 milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual), valor que deveria ter sido depositado em março. Por causa da pandemia, este pagamento não tinha sido feito, mas o acordo seguiu de pé. O Barcelona tinha até quarta-feira para exercer seu direito e adquiriu o jogador pagando 4,5 milhões de euros de uma vez.