São Paulo leva susto do Vasco, mas garante vitória no fim a avança às quartas da Copinha

O São Paulo está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Nesta segunda-feira (17), a equipe Tricolor venceu o Vasco por 4 a 2 e garantiu vaga na próxima fase. Maiolli, duas vezes, e Talles Wander fizeram para o São Paulo, enquanto Figueiredo e Andrey diminuíram. Agora, o time comandado por Alex enfrentará o Cruzeiro na próxima fase da competição de base. SÃO PAULO COMEÇA PRESSIONANDO E ABRE O PLACAR O São Paulo entrou em campo embalado pela torcida, que marcou boa presença em São Caetano do Sul. Logo no primeiro minuto, Luiz Henrique cruzou e Maioli cabeceou para fora.

Dois minutos depois, veio o gol. Mais um cruzamento de Luiz Henrique para Maioli, que desta vez tocou no canto direito de Cadu, que nada pôde fazer. Já o Vasco não conseguia assustar a meta de Young nos primeiros minutos.

TRICOLOR NÃO DIMINUI O RITMO E AUMENTA O MARCADORMesmo em vantagem no placar, o time comandado por Alex continuou procurando o gol. Aos 11, Caio fez boa jogada, levou a bola para a linha de fundo e cruzou rasteiro para dentro da área. Maioli bateu de primeira e mandou a bola por cima do gol.

Já aos 20, saiu o gol do São Paulo. Léo finalizou de fora da área, a bola sobrou para Maioli, que bateu de primeira, com força, no canto de Cadu.

VASCO CRESCE ANTES DO INTERVALO Conforme o desenrolar do primeiro tempo, o Vasco conseguiu controlar mais o jogo. A primeira chance veio aos 29 minutos. Marcos Dias sofreu falta na entrada da área. Julião bateu, mas a bola foi na barreira.

O Cruzmaltino construiu mais duas chances antes do intervalo. Aos 31, Marcos Dias finalizou, mas foi travado. Cinco minutos depois, Marlon Gomes chegou na linha de fundo, cruzou rasteiro e Beraldo fez o corte.SEGUNDO TEMPO COMEÇA MAIS EQUILIBRADOOs primeiros minutos da etapa final foram de equilíbrio entre São Paulo e Vasco. O Tricolor esperava mais no campo de defesa, enquanto o Cruzmaltino até tentava chegar ao gol de Young, mas errava nas construções de jogadas.

As duas equipes tinham dificuldade de acertar o gol. A primeira finalização aconteceu somente aos 18 minutos, quando Cachoeira bateu para fora. Seis minutos depois, Cachoeira cruzou e Andrey cabeceou para fora do gol de Young.

SÃO PAULO AMPLIA COM TALLES WANDER O segundo tempo não reservava grandes emoções. Mas o São Paulo tratou de ampliar aos 31 minutos. Talles Wander recebeu cruzamento de Caio, foi travado na primeira finalização, mas a bola sobrou para ele, que tocou na saída de Cadu para fazer o terceiro.

VASCO MARCA DOIS GOLS EM SEQUÊNCIA E COLOCA FOGO NO JOGOO gol não abalou o Vasco, que diminuiu o placar logo em seguida. Aos 36, Figueiredo dominou a bola e, sem deixar ela cair no gramado, bateu de cobertura para surpreender Young e marcar o primeiro do Vasco.

Um minuto depois, mais um do Cruzmaltino. Andrey recebeu dentro da área, girou e chutou com força. A bola bateu no travessão antes de entrar.

SÃO PAULO MARCA MAIS UM E LIQUIDA A FATURAQuando o Vasco parecia perto do empate, o Tricolor fez o gol que tranquilizou a torcida. Aos 43, Vitinho recebeu na esquerda, invadiu a área e chutou com força. Cadu ainda tocou na bola, mas ela entrou no gol dando números finais ao placar da partida. FICHA TÉCNICASÃO PAULO 4 x 2 VASCO​Data e hora: 17 de janeiro de 2022, às 20h (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de OliveiraAuxiliares: Paulo César Modesto e Diogo Cruz FreiraGols: Maioli (03'/1ºT) (1-0), Maioli (21'/1ºT) (2-0), Talles Wander (29'/2ºT) (3-0), Figueiredo (36'/2ºT) (3-1), Andrey (38'/2ºT) (3-2), Vitinho (45'/2ºT) (4-2)Cartões Amarelos: Caio, Luizão, Léo, Beraldo (SAO), Marlon Gomes e Figueiredo (VAS)Cartões Vermelhos: -Público: 4338 pessoas

SÃO PAULO: Young; Nathan, Beraldo, Luizão (Guilherme/Intervalo) e Pablo; Léo (Negrucci, aos 27'/2ºT), Caio, Luiz Henrique (Talles Wender, aos 19'/2ºT), Vitinho; Maioli (João Adriano, aos 22'/2ºT) e Petri (Moreira, aos 27'/2ºT). Técnico: Alex.

VASCO: Cadu, JP Galvão (Saulo, aos 25'/2ºT), Victão, Zé Vitor e Julião; Rodrigo (Cachoeira, aos 17'/2ºT), Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias (Erick Marcus, aos 17'/2ºT). Técnico: Igor Guerra.