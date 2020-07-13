São Paulo lança edição limitada de moedas para celebrar seus 90 anos

Crédito: Divulgação/saopaulofc.net

A comemoração pelos 90 anos do São Paulo viraram uma lembrança que pode ser guardada para sempre pelos torcedores. O clube, em parceria com a Casa da Moeda, desenvolveu medalhas comemorativas que estão à venda a partir desta segunda-feira no site do Clube da Medalha. São cinco opções para todos os tipos de consumidores, com preços a partir de R$ 35, e tiragem limitada. Os são-paulinos poderão escolher entre medalhas comemorativas de cuproníquel, bronze, bronze dourado, prata e ouro, cada uma com pesos e medidas específicas. A medalha de cuproníquel tem diâmetro de 30mm e pesa 10,7 gramas; serão três mil unidades disponibilizadas ao custo de R$ 35.

As de bronze, com 50mm de diâmetro e 55 gramas sairão por R$ 170 e terão comercializadas duas mil unidades. O torcedor também pode optar pela medalha de bronze dourado, com mesmo peso e diâmetro da unidade de bronze. São 200 unidades que sairão por R$ 457.

As medalhas de prata pesam 64 gramas (e têm os mesmos 50mm de diâmetro) e sairão por R$ 580, com 300 unidades à venda. As medalhas de ouro, por sua vez serão de altíssima exclusividade: apenas dez exemplares ficarão disponíveis à torcida. O produto tem 100 gramas de liga de ouro maciço, uma verdadeira joia que será feita sob encomenda ao preço de R$ 60.620.

- O aniversário do clube foi em 25 de janeiro, mas a comemoração é pelo ano inteiro. Estas medalhas são a possibilidade de o torcedor guardar uma recordação de uma data tão especial com um produto especialmente pensado e executado brilhantemente pela Casa da Moeda. São opções acessíveis para todos e tenho certeza de que os são-paulinos farão questão de ter essa lembrança - avaliou o diretor executivo de marketing, João Fernando Rossi.