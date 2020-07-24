São Paulo já ajudou Corinthians no Paulistão em 2004; relembre

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista reserva uma emoção à parte: o Corinthians, que luta por uma vaga nas quartas de final, precisará “torcer” para o São Paulo vencer ou pelo menos empatar com o Guarani, o outro clube do grupo D que busca uma chance no mata-mata. No entanto, essa não é a primeira vez que o Tricolor pode “salvar” o rival no estadual.
Em 2004, o Corinthians chegou para seu último compromisso no Paulistão em uma situação preocupante, visto que havia somado até então apenas oito pontos, dois a mais que o Juventus, o lanterna da chave. O alvinegro acabou sendo derrotado pela Portuguesa Santista, no Pacaembu, por 1 a 0. O pensamento positivo foi, também, para o jogo entre São Paulo e Juventus, no mesmo horário.O Juventus não podia vencer, afinal, se somasse os três pontos, ultrapassaria o Corinthians na tabela e, portanto, ele seria o rebaixado do Paulista daquele ano – o regulamento da época previa que o pior colocado em cada chave era rebaixado para a Série A2. O Tricolor era o melhor time da competição naquele momento e acabou vencendo o clube da Mooca por 2 a 1, com dois gols de Grafite, “salvado” o Corinthians do rebaixamento.
Em 2020, o que está em jogo não é a permanência na Série A1 do Paulista, mas, sim, uma vaga nas quartas de final. O São Paulo já está classificado, já que é o líder do grupo C, com 18 pontos conquistados, mas dois clubes do grupo D ainda buscam uma única vaga: Guarani e Corinthians. O Bragantino, já classificado e melhor na tabela geral, é o líder do grupo D. O Bugre é o segundo colocado, com 16 pontos, enquanto o alvinegro é o terceiro, com 14. A equipe de Tiago Nunes jogará contra o Oeste, no domingo, às 16h, na Arena Barueri. No mesmo horário, na Vila Belmiro, o Guarani enfrenta o São Paulo e, caso empate ou vença, fica com a vaga para as quartas.