São Paulo faz nova proposta por Kanu, mas valores não agradam Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O São Paulo segue em busca de reforços no mercado da bola. Alvo do Tricolor, o zagueiro Kanu, do Botafogo, é um dos principais alvos da diretoria, que já acertou com o atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta. No entanto, a negociação com o defensor promete ser mais complicada.

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A oferta do São Paulo por 50% dos direitos econômicos do zagueiro gira em torno dos R$ 3 milhões, conforme noticiou o 'UOL' e confirmou o LANCE!. No entanto, o Botafogo deseja algo perto dos R$ 18 milhões, valores que o Tricolor não pretende pagar.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃOConforme a reportagem apurou, as negociações estão paradas, mas nada que impeça um novo contato, pelo menos do lado do São Paulo. A cúpula são-paulina quer esperar a comissão técnica de Hernán Crespo, novo treinador do Tricolor, para dar prosseguimento ao negócio. A nova comissão estuda nomes no mercado e Kanu é um deles. Vale ressaltar que o argentino costuma atuar com esquema de três zagueiros, portanto o clube procura um defensor.Recentemente, o Botafogo recusou uma proposta do Cruz Azul-MEX por Kanu. Os mexicanos ofereceram um empréstimo com opção de compra avaliada em R$ 20 milhões após término do período cedido, que seria válido até o fim de 2021. O Alvinegro, além disto, também cobrou bonificações por atuação, o que afastou os Cementeros do negócio.