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futebol

São Paulo faz nova proposta por Kanu, mas valores não agradam Botafogo

Tricolor realiza oferta ao Fogão, mas valores do negócio ainda estão longe de agradarem ambas as partes. São Paulo espera Crespo para analisar um aumento dos valores...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:02

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 13:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O São Paulo segue em busca de reforços no mercado da bola. Alvo do Tricolor, o zagueiro Kanu, do Botafogo, é um dos principais alvos da diretoria, que já acertou com o atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta. No entanto, a negociação com o defensor promete ser mais complicada.
Manchester United vai atrás de zagueiros, Palmeiras avança em negociações por gringo… Veja o Dia do Mercado!
A oferta do São Paulo por 50% dos direitos econômicos do zagueiro gira em torno dos R$ 3 milhões, conforme noticiou o 'UOL' e confirmou o LANCE!. No entanto, o Botafogo deseja algo perto dos R$ 18 milhões, valores que o Tricolor não pretende pagar.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃOConforme a reportagem apurou, as negociações estão paradas, mas nada que impeça um novo contato, pelo menos do lado do São Paulo. A cúpula são-paulina quer esperar a comissão técnica de Hernán Crespo, novo treinador do Tricolor, para dar prosseguimento ao negócio. A nova comissão estuda nomes no mercado e Kanu é um deles. Vale ressaltar que o argentino costuma atuar com esquema de três zagueiros, portanto o clube procura um defensor.Recentemente, o Botafogo recusou uma proposta do Cruz Azul-MEX por Kanu. Os mexicanos ofereceram um empréstimo com opção de compra avaliada em R$ 20 milhões após término do período cedido, que seria válido até o fim de 2021. O Alvinegro, além disto, também cobrou bonificações por atuação, o que afastou os Cementeros do negócio.
Kanu é visto como uma das esperanças de tentar levantar o caixa em um ano de "vacas magras", já que o Botafogo perderá boa parte do dinheiro de cota de televisão, pois os valores envolvidos na transmissão da Série B são menores do que na elite do futebol brasileiro.

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