São Paulo e Santos não saem do zero nas quartas do Brasileiro Feminino

Em jogo extremamente disputado e equilibrado, São Paulo e Santos empataram em 0 a 0 no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino 2020. Foi o clássico entre as segundas e sétimas colocadas da primeira fase da competição nacional. O primeiro tempo foi de maior domínio do Tricolor. Com boas trocas de passes e rapidez, as jogadoras do São Paulo conseguiam chegar com facilidade ao gol de Michelle. Logo aos dois minutos, Gláucia lançou Duda, que saiu na cara do gol, mas chutou na trave. Já o Peixe assustou em chute de fora da área de Ketlen.