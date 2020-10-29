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São Paulo e Santos não saem do zero nas quartas do Brasileiro Feminino

Em jogo equilibrado e com várias chances pedidas, clássico paulista termina zerado no Morumbi. Jogo de volta acontece neste domingo (1), às 16h, na Arena Barueri...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 21:48

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 21:48

Crédito: Divulgação/Santos
Em jogo extremamente disputado e equilibrado, São Paulo e Santos empataram em 0 a 0 no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino 2020. Foi o clássico entre as segundas e sétimas colocadas da primeira fase da competição nacional. O primeiro tempo foi de maior domínio do Tricolor. Com boas trocas de passes e rapidez, as jogadoras do São Paulo conseguiam chegar com facilidade ao gol de Michelle. Logo aos dois minutos, Gláucia lançou Duda, que saiu na cara do gol, mas chutou na trave. Já o Peixe assustou em chute de fora da área de Ketlen.
A segunda etapa foi mais equilibrada, mas ambas as equipes perderam diversas oportunidades de gol. As Sereias levavam perigo com Cristiane, que voltou após uma lesão no pé direito.
O jogo de volta acontece no domingo, às 16h na Arena Barueri.

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