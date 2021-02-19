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São Paulo aumenta proposta por Kanu, e Botafogo analisa números

Tricolor mantém interesse no zagueiro, oferece novas cifras ao clube de General Severiano e se aproxima de pedida dos cariocas...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 14:20

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O São Paulo mantém o desejo em Kanu. Após ter a primeira proposta recusada, o Tricolor fez uma nova investida formal no zagueiro, como publicou primeiramente o "UOL" e o LANCE! confirmou. Os números se aproximam mais de uma pedida inicial feita pelo Botafogo, que analisa as cifras oferecidas pelo Tricolor.
O Tricolor ofereceu pouco mais de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos de Kanu - vale ressaltar que o Botafogo possui 80% da "fatia" do zagueiro. O clube de General Severiano pede por volta de R$ 6 milhões e ainda estuda envolver jogadores do São Paulo na negociação. Haverá uma contraproposta e uma análise encaminhada aos paulistas.
O estafe de Kanu trabalha na negociação e está no circuito para tentar encontrar um "meio-termo" entre a proposta apresentada pelo São Paulo e os números pedidos pelo Botafogo. O Alvinegro conta com o zagueiro para a próxima, mas, ao mesmo tempo, entende que é uma boa oportunidade de fazer caixa.
O nome de Kanu foi aprovado por Hernán Crespo, novo treinador do São Paulo. O argentino solicitou um zagueiro à diretoria por entender que precisa de um defensor extra na montagem do elenco para a próxima temporada. O cria das categorias de base do Botafogo aparece como "plano A".
Recentemente, uma negociação entre Botafogo e Cruz Azul não deu certo por Kanu. Os valores acordados eram um empréstimo avaliado em 400 mil dólares e uma opção de compra de 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões, na cotação atual). Os mexicanos, contudo, desistiram do negócio porque o Alvinegro solicitou bônus de performance por parte do zagueiro.

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