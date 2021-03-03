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futebol

São Paulo acerta contratação do lateral-direito Orejuela

Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia ao Cruzeiro. Contrato com o clube tem vínculo até março de 2024...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 15:48
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Orejuela, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, emprestado pelo Cruzeiro. O Tricolor fechou acordo com o colombiano até março de 2024, comprando 50% dos direitos econômicos. A outra metade segue sendo do Ajax (HOL).
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A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Blog do PVC' e confirmada pelo LANCE!. Os valores são mantidos em sigilo. Com a contratação, o São Paulo supre a vaga deixada pelo espanhol Juanfran, que não teve contrato renovado.
São Paulo disputará sua 21ª Libertadores: confira as campanhas do Tricolor na competição Orejuela disputou o último Brasileirão pelo Grêmio, onde revezava a posição com Victor Ferraz. Ele jogou 18 partidas na competição, com seis vitórias, dez empates e duas derrotas. Marcou um gol na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na 19ª rodada. Também atuou em seis jogos da Libertadores pelo Tricolor gaúcho. O jogador começou no Deportivo Cali, passou pelo Ajax, chegou ao Cruzeiro e disputou a temporada 2020 emprestado ao Grêmio. Foi campeão mineiro com a Raposa em 2019 e Campeão gaúcho com o Grêmio em 2020.
A contratação de Orejuela não deve ser a última do São Paulo na temporada. O clube segue de olho no zagueiro Kanu, do Botafogo, e do volante uruguaio Gabriel Neves, que está no Nacional-URU. No entanto, as negociações seguem sem novidades por enquanto.

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