São Paulo acerta contratação do lateral-direito Orejuela

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Orejuela, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, emprestado pelo Cruzeiro. O Tricolor fechou acordo com o colombiano até março de 2024, comprando 50% dos direitos econômicos. A outra metade segue sendo do Ajax (HOL).

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A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Blog do PVC' e confirmada pelo LANCE!. Os valores são mantidos em sigilo. Com a contratação, o São Paulo supre a vaga deixada pelo espanhol Juanfran, que não teve contrato renovado.

São Paulo disputará sua 21ª Libertadores: confira as campanhas do Tricolor na competição Orejuela disputou o último Brasileirão pelo Grêmio, onde revezava a posição com Victor Ferraz. Ele jogou 18 partidas na competição, com seis vitórias, dez empates e duas derrotas. Marcou um gol na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na 19ª rodada. Também atuou em seis jogos da Libertadores pelo Tricolor gaúcho. O jogador começou no Deportivo Cali, passou pelo Ajax, chegou ao Cruzeiro e disputou a temporada 2020 emprestado ao Grêmio. Foi campeão mineiro com a Raposa em 2019 e Campeão gaúcho com o Grêmio em 2020.