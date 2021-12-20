São Paulo acerta contratação do goleiro Jandrei, ex-Santos

O São Paulo acertou com o seu primeiro reforço para a temporada. O goleiro Jandrei, de 28 anos, que estava no Santos, acertou um contrato de duas temporadas com o Tricolor com possibilidade de prorrogação por mais duas. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O São Paulo vinha atrás de um goleiro para disputar posição com Tiago Volpi, já que o reserva Lucas Perri não agradou quando teve oportunidade e deve ser emprestado nesta janela de transferências para ganhar rodagem.
Contratado no meio do ano após a lesão de John, Jandrei chegou ao Santos considerado baixo (cerca de R$ 100 mil), mas com a promessa de que seria liberado em caso de proposta de outros clubes. O valor oferecido pelo São Paulo ao goleiro é quase três vezes maior do que ele recebe no Peixe.Jandrei disputou apenas uma partida com a camisa do Santos, o empate em 0 a 0 com o Sport, em outubro.