São Mateus atrasa salário, põe atletas em kitnet e dá água da torneira

Série B do Campeonato Capixaba 2019, o elenco do tradicional São Mateus tem passado por momentos complicados nas últimas semanas. Mesmo na liderança da, o elenco do tradicionaltem passado por momentos complicados nas últimas semanas.

Os bastidores são tenebrosos no Sernamby e o treinador da equipe, Maurício Rodrigues, "botou a boca no trombone" num vídeo divulgado em redes sociais, contando um pouco de como atletas e comissão técnica estão sendo tratados no clube.

salários dos atletas, comissão técnica e funcionários do São Mateus estão atrasados, e além disso, expôs condições deploráveis de alimentação, como racionamento de comida e jogadores bebendo água da torneira. Por conta disso, o goleiro do time já teria perdido 10 kg. Maurício alega que osdos atletas, comissão técnica e funcionários do São Mateus, e além disso, expôs, como. Por conta disso, o goleiro do time já teria perdido 10 kg.

VÍDEO | Técnico do São Mateus desabafa sobre condições desumanas do clube; assista

"Não tá fácil pra gente. A gente não recebe desde o início, não temos alimentação, não temos água decente, nossa água é da torneira. O nosso goleiro Richard já perdeu 10 quilos por causa dessa situação. Ontem nossos jogadores comeram arroz, feijão e metade de um ovo pra cada um, e não tinha pra todo mundo. Estamos passando por uma situação muito difícil", disse o treinador, que, emocionado, ainda contou mais problemas que a equipe passa para treinar.

"As nossas bolas estão sempre vazias, porque não temos uma bomba de 15 reais pra encher as bolas. Essa molecada é guerreira pra caramba e a gente vai subir. Vamos lutar até o fim. Até as tias da cozinha, que passam de tudo, também estão com os salários atrasados", continuou.

"NÃO ESTÁ MENTINDO, MAS AUMENTOU"

presidente do São Mateus, Marcello Fundão Júnior, afirmou que houve um exagero nas declarações. Mesmo assim, o mandatário mateense confirmou que há sim o atraso de salário no clube e que a água que os atletas bebem não é mesmo tratada. Confrontado sobre o teor do vídeo divulgado nas redes sociais, o, afirmou que houve um exagero nas declarações. Mesmo assim, o mandatário mateense confirmou que há sim ono clube e que

"O salário está atrasado sim e a água é água de poço que eles bebem. A situação nossa não é das melhores, está crítica mesmo, mas em nenhum momento chega nessa situação de jogador passar fome. Isso aí foi até exagerado da parte dele (técnico). Ele não está mentindo, mas aumentou demais. Condições desumanas igual está no vídeo até ele mesmo viu que foi exagerado demais. Mas pra você fazer um marketing tem que ser assim, né", disse o presidente do clube.

carne e cestas básicas para amenizar a situação dos jogadores. Júnior Fundão também justificou os problemas por conta da falta de apoio do poder público municipal. Em mais uma promessa, o mandatário afirmou que nesta terça-feira que acabaram de chegarpara amenizar a situação dos. Júnior Fundão também justificou os problemas por conta damunicipal.

"A torcida junto com a população mateense se juntou para apoiar o clube por meio de doações. Hoje mesmo chegou mais de 200 kg de carne, mais de 10 cestas básicas. Complementou, porque tinha. Estamos sem apoio político no município e as empresas da cidade não estão em condições financeiras viáveis de ajudar o clube", alertou.

SÓ METADE DO TIME RECEBE

De acordo com o presidente mateense, a folha salarial do clube gira em torno de apenas R$ 13 mil e que os vencimentos de todos no clube estão um mês e meio atrasados. Uma rifa deve ser feita para ajudar na quitação dos salários. Além disso, uma "vaquinha virtual" segue sendo feita pelo clube, visando sensibilizar torcedores e empresariado local a contribuir com o clube.

"Vamos fazer uma rifa de alguns eletrodomésticos para tentar acertar o salário, porque a folha salarial é baixa, gira em torno de 13 mil reais para todos os funcionários. Todos recebem salário mínimo e os atletas amadores, que são metade do nosso time, não recebem. Só os experientes recebem", finaliza o dirigente.

TROCA DE ACUSAÇÕES

Logo após falar com o presidente do São Mateus, a reportagem do GloboEsporte.com entrou em contato por telefone com o técnico Maurício Rodrigues e o profissional confirmou tudo o que foi dito no vídeo. O treinador ainda foi além, afirmando que os jogadores moram amontoados em duas kitnets próximas ao estádio Sernamby, com mais de 10 atletas ficando num espaço em que caberiam no máximo seis.

"O presidente alugou duas kitnets ali perto do Sernamby. Só que no espaço ficam mais de 10, parece presídio, é isso aí", disse.

pensões alimentícias e que estão com os salários atrasados, treinam com medo de serem presos. A situação é tão complicada no clube que jogadores que tem que pagare que estão com os salários atrasados,

"Mantenho tudo o que está no vídeo, não tiro uma vírgula. A gente não tem nada, nem comida tem. Tem jogador bebendo água de torneira todo dia, isso é desumano. O nosso goleiro, o Richard, passou mal a semana inteira, vomitando o tempo inteiro e o presidente sabe disso, porque foi ele que o levou no hospital. Ele está só "pele e osso". Eu só estou ali por causa dos jogadores", alertou.

MESES DE ATRASO SALARIAL

"Temos dois meses e pouco em atraso, e agora que a gente começou a receber, pingado, 100 reais, 200 reais. Começamos a treinar no dia 12 de fevereiro e vamos entrar em maio agora, é só fazer as contas. Ele (presidente) quer pagar todo dia 20. Começamos no dia 12, mas só vai pagar dia 20, isso não existe. 10 dias a mais a gente até aguenta, mas dois meses e meio a mais fica complicado", afirmou.

Richard, goleiro do São Mateus Crédito: Esporte Colatinense

TETO DO VESTIÁRIO CAINDO

"O teto do nosso vestiário está caindo, temos medo. Está estufando o teto e tem um ferro que foi colocado de uma ponta a outra pra segurar o teto. Temos medo de ficar lá dentro, é deplorável. Os meninos não tem cabeça pra jogar, caímos muito de produção", disse.

TORCEDORES COSPEM E AMEAÇAM

"Na semana passada houve um problema comigo, eles (torcedores) cuspiram na minha cara na descida do vestiário, cuspiram nos jogadores. Eu até tentei falar com eles, pedi um minuto, mas o caras falaram de tudo, me chamaram de tudo. No final ainda estavam me esperando e queriam me meter a porrada na saída, me bater lá fora. Eu tive que sair escoltado pela polícia. Mas o chefe da torcida foi hoje (terça) de manhã lá e viu o que está acontecendo", afirmou.

Confusão entre torcedores e o técnico do São Mateus após a derrota para o Sport-ES Crédito: Sorriso/Sama Esportes

RACIONAMENTO DE COMIDA

"Todos os dias os garotos comem arroz, feijão e macarrão, todo o dia, no almoço e jantar. Há três semanas atrás, quando os atletas ainda não estavam comendo só a metade de um ovo, deram só dois pedaços de linguiça para cada jogador", ponderou.

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