São Bernardo vence Ponte Preta e assume liderança do Grupo B do Paulistão

O São Bernardo venceu, por 2 a 0, a Ponte Preta. O duelo, que aconteceu na manhã deste sábado (5), foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Vitinho e Igor Fernandes garantiram a vitória e o primeiro lugar do Grupo A para os donos da casa.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO TOTAL DO SÃO BERNARDO!​Os donos da casa não deram moleza aos adversário. Logo nos primeiros minutos, o São Bernardo mostrou uma alta intensidade e conseguiu assustar a Ponte Preta. Em uma das melhores oportunidades, aos 11, Ygor Vinhas foi travado por Silvinho. Paulinho Moccelin encontrou Vitinho na entrada da área. O meia bateu forte, mas o goleiro defendeu.

No entanto, o time anfitrião não cedeu espaços, não deixou a Ponte Preta crescer e conseguiu a vantagem. Aos 17, Vitinho abriu o placar. Davó rolou para o camisa 10, que pegou de primeira e mandou no canto. Com o forte calor em São Bernardo do Campo, a intensidade diminuiu, e o São Bernardo apenas administrou o resultado parcial, enquanto a Macaca foi para o intervalo sem ter tido uma chance real de gol.

VOLTA AINDA EQUILIBRADA!

O São Bernardo voltou um pouco mais calmo, tentando administrar a vantagem. Com um jogo bastante truncado, a equipe da casa ampliou. Aos 34, Igor Fernandes ampliou. Davó invadiu a área, mas Ygor Vinhas espalmou. Fábio Sanches, porém, afastou mal. O lateral chegou batendo de primeira, na entrada da área, fazendo o segundo.

A resposta da Ponte Preta (e o único chute de real perigo da equipe) foi no final da partida. Já sem grande pressão do São Bernardo, a equipe assustou aos 40. Fabrício cobrou uma falta de longe, soltando a bomba. Júnior Oliveira fez a defesa no meio do gol.FICHA TÉCNICASÃO BERNARDO X PONTE PRETA

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)Data: 05/02/2022 - 11h (de Brasília)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)VAR: Edina Alves BatistaCartões amarelos:Cartões vermelhos:

GOLS: Vitinho (17'/1ºT) (1-0); Igor Fernandes (34'/2ºT) (2-0)

SÃO BERNARDO (Técnico: Márcio Zanardi)​Júnior Oliveira; Cristovam (Gabriel Inocêncio, aos 39'/2ºT), Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará, aos 39'/2ºT); Rodrigo Souza (Léo Gomes, aos 40'/2ºT), Ligger e Vitinho Mesquita (Rafinha, aos 25'/2ºT); Paulinho Moccelin, Silvinho (Romisson, aos 15'/2ºT) e Davó.