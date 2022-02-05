Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Bernardo vence Ponte Preta e assume liderança do Grupo B do Paulistão

Time da casa alcançou os sete pontos, passando à frente da Ferroviária, São Paulo e Novorizontino...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 12:54
O São Bernardo venceu, por 2 a 0, a Ponte Preta. O duelo, que aconteceu na manhã deste sábado (5), foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Vitinho e Igor Fernandes garantiram a vitória e o primeiro lugar do Grupo A para os donos da casa.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO TOTAL DO SÃO BERNARDO!​Os donos da casa não deram moleza aos adversário. Logo nos primeiros minutos, o São Bernardo mostrou uma alta intensidade e conseguiu assustar a Ponte Preta. Em uma das melhores oportunidades, aos 11, Ygor Vinhas foi travado por Silvinho. Paulinho Moccelin encontrou Vitinho na entrada da área. O meia bateu forte, mas o goleiro defendeu.
No entanto, o time anfitrião não cedeu espaços, não deixou a Ponte Preta crescer e conseguiu a vantagem. Aos 17, Vitinho abriu o placar. Davó rolou para o camisa 10, que pegou de primeira e mandou no canto. Com o forte calor em São Bernardo do Campo, a intensidade diminuiu, e o São Bernardo apenas administrou o resultado parcial, enquanto a Macaca foi para o intervalo sem ter tido uma chance real de gol.
VOLTA AINDA EQUILIBRADA!
O São Bernardo voltou um pouco mais calmo, tentando administrar a vantagem. Com um jogo bastante truncado, a equipe da casa ampliou. Aos 34, Igor Fernandes ampliou. Davó invadiu a área, mas Ygor Vinhas espalmou. Fábio Sanches, porém, afastou mal. O lateral chegou batendo de primeira, na entrada da área, fazendo o segundo.
A resposta da Ponte Preta (e o único chute de real perigo da equipe) foi no final da partida. Já sem grande pressão do São Bernardo, a equipe assustou aos 40. Fabrício cobrou uma falta de longe, soltando a bomba. Júnior Oliveira fez a defesa no meio do gol.FICHA TÉCNICASÃO BERNARDO X PONTE PRETA
Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)Data: 05/02/2022 - 11h (de Brasília)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)VAR: Edina Alves BatistaCartões amarelos:Cartões vermelhos:
GOLS: Vitinho (17'/1ºT) (1-0); Igor Fernandes (34'/2ºT) (2-0)
SÃO BERNARDO (Técnico: Márcio Zanardi)​Júnior Oliveira; Cristovam (Gabriel Inocêncio, aos 39'/2ºT), Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará, aos 39'/2ºT); Rodrigo Souza (Léo Gomes, aos 40'/2ºT), Ligger e Vitinho Mesquita (Rafinha, aos 25'/2ºT); Paulinho Moccelin, Silvinho (Romisson, aos 15'/2ºT) e Davó.
PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)​Ygor; Kevin, Fábio Sanches, Fabrício e Guilherme Santos; Léo Naldi, Matheus Jesus (Pedrinho, aos 19'/2ºT) e Fessin (Léo Santos, aos 37'/2ºT); Niltinho (Matheus Anjos, aos 0'/2ºT), Pedro Júnior (Josiel, aos 37'/2ºT) e Lucca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados