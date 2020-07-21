Santos x Santo André: prováveis escalações, desfalques e onde ver

Crédito: Richard Callis/Fotoarena

Santos e Santo André volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h15, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, depois de quatro meses de paralisação devido a pandemia do novo coronavírus.

De um lado, o Peixe tenta amenizar a crise instaurada fora de campo com jogadores entrando na Justiça contra o clube por atrasos e reduções salariais. O goleiro Everson e o atacante Eduardo Sasha processaram o clube e saíram da equipe santista. Além deles, o centroavante Yuri Alberto decidiu não renovar seu contrato e também deixou a equipe de Jesualdo Ferreira. O Santos é o líder do Grupo A do estadual, com 15 pontos. Uma vitória assegura o clube nas quartas de final da competição.

Já o Santo André é o líder geral da competição, com 19 pontos, mas precisa enfrentar a debandada de metade da equipe titular com a paralisação do estadual por conta da pandemia. Entre os que deixaram o Ramalhão, estão o goleiro Fernando Henrique, ex-Fluminense e que era titular do time, e o atacante Ronaldo, artilheiro da equipe do ABC com cinco gols. Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e horário: 22 de julho de 2020, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Thiago Luis ScarascatiAssistentes: Herman Brumel Vani e Vitor Carmona MetestaineParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

SANTOS (Técnico: Jesualdo Ferreira)Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel (Kaio Jorge) e Soteldo.

Desfalque: Jobson (suspenso)

SANTO ANDRÉ (Técnico: Paulo Roberto Santos)Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Willian Goiano e Marlon; Paulinho (Rodrigo Yuri), Nando Carandina, Vitinho (Vitinho Schimith), Branquinho e Douglas Baggio; Rafhael Lucas