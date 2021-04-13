Santos x San Lorenzo: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores, o Santos recebe o San Lorenzo nesta terça, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a vantagem de poder perder por um gol de diferença ou por 2 a 0 que ainda assim garante vaga na fase de grupos da competição. No jogo de ida, semana passada, o Peixe venceu o adversário por 3 a 1.Mudança nas laterais
Para o confronto desta terça, o técnico Ariel Holan deve fazer mudanças nas duas laterais. No último treino antes do jogo, o treinador testou Madson na lateral direita e deslocou Pará para a lateral esquerda. Com isso, Felipe Jonatan foi para o meio-campo na vaga ocupada por Vinícius Balieiro no jogo de ida.
No ataque, Soteldo pode voltar ao time titular. Nesse caso, ele poderia entrar na vaga de Gabriel Pirani ou de Lucas Braga. Kaio Jorge, que voltou aos gramados no empate contra o Botafogo pelo Paulistão, deve ficar no banco de reservas.Vai para cima
O San Lorenzo precisa de uma vitória por três gols de diferença ou por dois gols desde que faça ao menos quatro. Ciente que a situação não é fácil, o técnico Diego Dabove promete colocar em campo um time mais ‘agressivo’ para buscar o resultado.
Uma das principais novidades fica no meio-campo, já que Óscar Romero ganhou uma vaga no time titular e vai atuar com o seu irmão Ángel.
FICHA TÉCNICASANTOS X SAN LORENZO
Data e hora: Dia 13 de abril de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Martin Soppi (URU) e Gustavo Tejera (URU)
Como e onde assistir: SBT, Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo, Madson, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Pará; Alison, Felipe Jonatan e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Ariel HolanDesfalques: Sandry, Jobson, Raniel e Carlos Sánchez (lesionados)
SAN LORENZOJosé Devecchi; Herrera o Peruzzi; Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Óscar Romero, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Ángel Romero, Nicolás Fernández e Franco Di Santo. Técnico: Diego Dabove