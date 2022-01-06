Santos x Rondoniense: Provável escalação e onde assistir o segundo jogo do Peixe na Copinha

Depois de estrear com uma vitória por 2 a 1 diante do Operário-PR, de virada, o Santos busca a segunda vitória na Copa São Paulo de Juniores diante do Rondoniense nesta quinta-feira, às 21h45, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
O técnico Elder Campos terá um reforço para a partida desta quinta-feira. Depois de testar negativo para Covid, o meia-atacante Weslley Patati viajou para a Araraquara e fica à disposição do treinador.
Uma vitória do Peixe na partida desta quinta pode garantir a classificação da equipe para a segunda fase. Para isso, basta o Operário-PR não vencer a Ferroviária na primeira partida do dia.
FICHA TÉCNICASANTOS X RONDONIENSE
Data e hora: 6 de janeiro de 2021, às 21h45Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Árbitro: Marcio Mattos dos SantosÁrbitros assistentes: Fábio Rogério Baesteiros e João Messias da Silveira
Como e onde assistir: SporTV
Provável Santos: Diógenes, Sandro, Jair Paula, Derick e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Rwan Seco; Weslley Patati, Victor Michell (Ed Carlos) e Lucas Barbosa. Técnico: Elder Campos