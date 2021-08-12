Santos x Libertad: prováveis escalações, onde assistir e muito mais

O Santos enfrenta nas quartas de final da Copa Sul-Americana o Libertad, do Paraguai. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Vila Belmiro. A partida decisiva está marcada para o dia 19, às 21h30, no Estádio Dr. Nicolás Leoz, no Paraguai. Caso avance, o Peixe vai encarar o vencedor de Red Bull Bragantino e Rosário Central.Na estreia da competição, os paraguaios venceram o Palestino por 2 a 0, e com o empate entre Newell’s Old Boys e Atlético Goianiense, abriram vantagem para a classificação futura que viria na chave de grupos. No final, o Libertad terminou a primeira fase com 13 pontos, somando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, o time eliminou o Junior Barranquilla, da Colômbia.Já o Peixe chegou para a Sul-Americana após uma primeira fase decepcionante na Copa Libertadores da América. O Santos, que teve o técnico Ariel Holan no começo, venceu apenas dois jogos, perdeu quatro, e ficou na terceira colocação de sua chave, o que deu direito para classificação para a Sul-Americana. Após isso, eliminou o Independiente com uma vitória, na Vila Belmiro, e um empate, fora de casa, por 1 a 1.Para as quartas de final, o Santos chega como favorito. Além da camisa pesada, o Peixe tem um elenco que mescla jogadores de renome, como Marinho, eleito Rei da América na última temporada, e jovem promissores como o zagueiro Kaiky. Só que futebol se decide mesmo é dentro de campo.
Nesse jogo de 180 minutos, a bola rola na Vila nesta quinta para o primeiro duelo entre as equipes. E para buscar a vaga, Fernando Diniz deve colocar o time no ataque mesmo com os muitos desfalques que tem.
FICHA TÉCNICASANTOS X LIBERTAD
Data e hora: 11 de agosto de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila BelmiroÁrbitro: Leodán González (URU)Árbitro de vídeo: V. Carrillo (PER)
SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Técnico: Fernando Diniz
LIBERTAD: Martín Silva; Matias Espinoza, Alexander Barboza, Christian Javier, Camilo Mayada; Daniel Bocanegra, Bautista Merlini, Héctor Villalba, Lucas Sanabria; Julio Enciso e Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero